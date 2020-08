La redazione di ProiezionidiBorsa si occupa spesso di questioni di vita quotidiana che interessano i lettori. Molte persone approfittano del mese di agosto per raggiungere amici e parenti lontani. Soprattutto in un anno come questo che ha bloccato e allontanato per diverso tempo persone e famiglie. Sembra quindi il momento adatto per muoversi, anche se si è in difficoltà economiche. In questo articolo, ci chiederemo se pagare il treno con il reddito di cittadinanza è possibile. Il reddito di cittadinanza è un sussidio che la nostra redazione ha approfondito più volte. Recentemente abbiamo parlato delle novità a cui fare attenzione da settembre. Occupiamoci quindi di capire come funzionano i sussidi legati al reddito di cittadinanza. Vediamo cosa si può acquistare e soprattutto se pagare il treno con il reddito di cittadinanza è possibile.

Reddito di cittadinanza e carta di pagamento

Il reddito di cittadinanza è un sussidio introdotto con il Decreto Legge 4/2019 a favore delle famiglie in difficoltà. Si tratta di una misura proposta in contrasto alla povertà per garantire un supporto economico e l’inclusione sociale. Il reddito di cittadinanza copre un periodo di 18 mesi senza necessità di rinnovo, grazie ad una carta di pagamento elettronica. Questa carta, al momento emessa da Poste italiane viene concessa a chi possiede determinati requisiti.

Tra questi, ricordiamo che l’interessato dovrà avere un ISEE inferiore a 9.360 euro annui ed un patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro. Le domande possono essere presentate online, presso i CAF o gli uffici postali. Una volta valutati i requisiti, verrà comunicato l’ufficio postale presso cui ritirare la carta di pagamento elettronica. La carta può essere utilizzata per diverse operazioni. Il beneficiario infatti potrà, ad esempio, prelevare contanti o effettuare bonifici mensili per pagare affitto o rata del mutuo.

Acquisti consenti e non consentiti

Vediamo le tipologie di acquisti consentiti e quelli invece non permessi. E soprattutto cerchiamo di capire se pagare il treno con il reddito di cittadinanza è possibile. Partiamo dicendo che l’uso della carta è vietato per l’acquisto di determinati beni. Tra questi sicuramente le armi, articoli di gioielleria e pellicceria, materiale pornografico, servizi finanziari ed assicurativi. Inoltre, il beneficiario del sussidio non potrà effettuare tramite la carta di pagamento a lui destinata acquisti online.

Egli potrà invece acquistare beni di prima necessità come alimentari e farmaci. Potrà anche acquistare capi d’abbigliamento, piccoli e grandi elettrodomestici compresi supporti tecnologici come pc e tablet. La carta permetterà il pagamento anche di lavori di riparazione idrauliche ed elettriche. In generale vige il concetto che ciò che non è espressamente vietato si possa acquistare. Pertanto, pagare il treno con il reddito di cittadinanza è possibile. Quindi, tenendo presente i divieti, i beneficiari possono spendere l’importo a loro destinato secondo le effettive necessità.