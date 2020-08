Negli ultimi anni si tende sempre di più a preferire dei rimedi naturali per alleviare qualche malanno passeggero e per aiutare la nostra salute e vita quotidiana.

L’aglio è una pianta bulbosa appartenente alla famiglia delle Liliacee. Esso è conosciuto fin dai tempi degli Egizi nel terzo millennio avanti Cristo. I bulbi vengono usati fin dall’antichità come condimento nei nostri cibi. L’aglio lo troviamo nelle pietanze di pesce, nelle insalate, nella carne e viene coltivato in tutti i continenti.

I tanti usi dell’aglio benefici per la salute

L’aglio è diventato grande alleato per la nostra salute. È ottimo per la prevenzione dell’ influenza, malattie cutanee, respiratorie. Sono tanti gli usi dell’aglio benefici per la nostra salute.

Ne elencheremo alcuni:

Salute cardiovascolare

Aiuta a regolare la produzione del colesterolo, facendo in modo che nelle vene e nelle arterie non si accumuli il grasso evitando delle possibili ostruzioni.

Antibiotico naturale

E’un antibiotico naturale perché è in grado di contrastare la formazione di alcuni microorganismi. Per essere usato come antibiotico naturale bisogna consumarlo crudo altrimenti le sostanze benefiche vengono annullate dalle alte temperature della cottura.

Controllo della pressione arteriosa

Quattro spicchi di aglio apportano una ottima quantità di allicina. Questa aiuta a controllare i livelli della pressione arteriosa alta.

Raffreddore

Il consumo crudo di aglio previene le malattie da raffreddamento e le infezioni in generale come la tosse e le influenze.

Disintossica il corpo

Gli antiossidanti contenuti nell’aglio aiutano a disintossicare il corpo dalle tossine e dai metalli pesanti come il piombo.

Tiroide

Il consumo aiuta la funzione della tiroide grazie al suo apporto di iodio

Prevenzione del cancro

Il consumo giornaliero dell’aglio crudo ha un azione anticancerogena specie per il cancro al colon e al seno.

Vene varicose

L’uso dell’aglio crudo grazie al suo potere antiossidante stimolala circolazione ed aiuta a combattere il problema delle vene varicose