Pagare il bollettino postale risparmiando sulle commissioni è possibile sia con Poste che con la banca. Tra i servizi digitali messi a disposizione rientra anche la modalità di pagare i bollettini postali evitando file interminabili all’ufficio postale e perdite di tempo. La soluzione è a portata di mano: basta un clic. Molti tra i servizi della propria banca non sono a conoscenza della possibilità di pagare il classico bollettino comodamente da casa usando l’home banking. Di solito a tasse e utenze domestiche pagate con bollettino postale si aggiunge la commissione. Con i sistemi elettronici il costo della commissione è più basso rispetto all’importo che si paga all’ufficio postale.

Per chi è legato al vecchio bollettino postale

Soprattutto le persone anziane preferiscono seguire il rituale classico: andare all’ufficio postale, compilare il bollettino e pagare. In questo caso si paga una commissione di 0,70 centesimi per gli over 70 mentre per tutti gli altri la commissione è fissata a 1,50 euro. I costi prima indicati si riferiscono ai bollettini postali tradizionali. Ci sono altri pagamenti con commissioni ancora più onerose. Parliamo di Mav, Rav e F35 quest’ultimo utilizzato per il pagamento in ritardo delle cartelle esattoriali. Le commissioni applicate sono di 1,63 euro. Per non parlare di andare a pagare in banca direttamente: si va da 1 euro a 4 euro. Nelle tabaccherie e nei centri Sisal/Lottomatica il costo aggiuntivo è di 2 euro.

Pagare il bollettino comodamente da casa

Per risparmiare conviene pagare il bollettino online. Se lo si fa dal portale di Poste Italiane costa 1 euro ma bisogna essere titolari di carta Postepay oppure di un conto corrente Bancoposta.

Per chi ha un conto corrente bancario e l’accesso all’app dell’istituto di credito deve verificare i costi di commissione con la stessa banca. Di solito i prezzi delle commissioni vanno da 1,50 fino a 2,60 euro.

Un’altra soluzione che si sta facendo largo e che consente risparmio è Libero Pay. Con l’account di Libero mail si accede al servizio e si utilizza la propria carta di credito Maestro, Visa, MasterCard o VPAY per pagare. La commissione è di 1,50 euro per tutti i tipi di bollettini postali. In questo caso pagare il bollettino postale risparmiando sulle commissioni è super conveniente.