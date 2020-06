Puntare sulle azioni Azimut Holding per ripetere il +160% del 2019?

Sicuramente la società ha fatto alcune operazioni che fanno propendere per il si (Puntare su Azimut Holding è ancora conveniente?).Tuttavia, bisogna essere molto prudenti in quanto storicamente, a parte la parentesi del 2019, puntare sulle azioni Azimut Holding non ha dato molte soddisfazioni agli azionisti.

Per rendersi conto di quanto scritto si guardi la tabella riportata qui di seguito. A parte gli ultimi 90 giorni durante i quali ha fatto poco peggio del settore di riferimento e del mercato italiano, Azimut Holding ha sempre avuto una performance inferiore alla media.

Azimut Holding Settore riferimento Mercato italiano 7 giorni -1.7% -1.4% -0.5% 30 giorni 3.6% 1.5% 2.5% 90 giorni 20.0% 22.8% 22.2% 1 anno -10.5% 5.4% 5.6% 3 anni -17.1% 22.0% 33.5% 5 anni -42.4% 51.8% 61.7%

Negli scorsi giorni, inoltre, BlackRock ha ridotto la partecipazione aggregata in Azimut Holding, portandola dal 6,452% al 2,433% del capitale.

Tra gli altri punti deboli del titolo ricordiamo

Come stimato dagli analisti, questo gruppo è tra le aziende con le più basse prospettive di crescita.

Le stime dei ricavi sono regolarmente riviste al ribasso per l’anno in corso e per i prossimi anni.

Negli ultimi dodici mesi, l’andamento delle revisioni delle vendite è stato chiaramente in calo, il che sottolinea le aspettative ridimensionate degli analisti.

Analisi grafica e previsionale sul titolo azionario Azimut Holding

Azimut (MIL:AZM) ha chiuso la seduta del 26 giugno a quota 14,91€ in ribasso del 2,17% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista, ma le ultime tre barre sono state molto negative, Le quotazioni, infatti, si sono portate a contatto con il I° obiettivo di prezzo in area 14,6089€ che in questo momento sta agendo da solido supporto.

Una chiusura settimanale inferiore a questo livello farebbe perdere ogni speranza ai rialzisti e saremmo costretti a calcolare gli obiettivi rialzisti. In caso contrario il titolo ripartirebbe verso il II° obiettivo di prezzo in area 18,90€. La massima estensione si trova in area 23,2183€ (III° obiettivo di prezzo).