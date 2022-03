La primavera è arrivata e la pandemia sembra essere alla fine. Per questi motivi moltissimi italiani hanno il desiderio di viaggiare e di ritornare alla normalità. Molti di noi hanno ripreso a viaggiare in Italia, scegliendo magari mete meno note e turistiche. Se, però, vogliamo regalarci qualche giorno all’estero, possiamo scegliere una meta vicino al nostro Paese, perfetta per qualche giorno di viaggio.

Oggi vogliamo parlare di uno dei Paesi più ricchi di storia e di bellezze paesaggistiche d’Europa. In questo posto troviamo paesaggi da fiaba che faranno impazzire gli amanti del Trono di Spade.

Un piccolo Paese dalla storia travagliata

Il Paese di cui parliamo fa parte del Regno Unito ma si trova nell’isola d’Irlanda. Ovviamente, stiamo parlando dell’Irlanda del Nord, che con la sua difficile storia è ricca di musei e di luoghi di interesse.

Nella sua capitale Belfast è possibile visitare il museo del Titanic, che venne costruito proprio qui, ma anche i famosissimi murales nei quartieri cattolici e protestanti, dipinti sui muri delle strade.

Ma il Nord Irlanda non è solo un luogo ricco di storia e di arte, è anche uno dei posti con la natura e i paesaggi più belli al Mondo. Grazie alle coste ventose e alle scogliere a picco sul mare, questo Paese offre degli scorci da favola. Per questo motivo numerosissimi film sono stati girati qui, tra cui il Trono di Spade.

Paesaggi da fiaba che faranno impazzire gli amanti del Trono di Spade in questo Paese a due passi dall’Italia

Se ci rechiamo in Irlanda del Nord per qualche giorno, possiamo visitare le bellezza di Belfast e poi seguire un tour che ripercorre i luoghi della serie televisiva. Ce ne sono numerosi che offrono escursioni proprio nei luoghi che sono usati come set, dalle scogliere a picco sul mare ai boschi magici e misteriosi.

Il posto più famoso tra questi sono le celebri Dark Hedges, una strada in cui gli alberi si sono piegati a creare un effetto scenografico davvero unico al Mondo. Questa strada nel film è nota come Starda del Re ed è presente in ogni stagione della serie.

Se cerchiamo un luogo in cui la natura incontaminata assume un aspetto misterioso e fantastico, dunque, non possiamo perderci questo splendido Paese europeo.

