La pandemia pare terminata e le restrizioni sembrano finite. In questi mesi milioni di italiani stanno pensando di organizzare un piccolo viaggetto per riposarsi e rilassarsi dopo questo periodo di stress e ansie.

Il periodo dei lunghi viaggi e della vacanze non è ancora arrivato, ma possiamo organizzare un weekend in una capitale europea.

Grazie ai numerosi voli lowcost possiamo viaggiare senza problemi di costi. Oggi vogliamo dare un interessante spunto di viaggio, mostrando le bellezze di una città a due passi dall’Italia. Infatti, ecco la capitale europea piena di bellezze da offrire ai visitatori italiani.

Le bellezze della Capitale d’Europa

La città di cui parliamo oggi è situata in una posizione strategica al centro d’Europa ed è molto importante per l’Unione Europea. Trattasi di Bruxelles, che è anche nota con il soprannome di Capitale d’Europa. La città belga, infatti, ospita le principali istituzioni europee e per questo si respira un’aria decisamente internazionale.

Famosa per la politica, Bruxelles non è propriamente una meta turistica. Spesso i viaggiatori pensano infatti che si tratti di un luogo grigio e piovoso, privo di interesse storico e culturale. In realtà, questi sono solo pregiudizi, perché Bruxelles ha una bellezza unica che la rende meritevole di una visita.

La città è ricca di musei molto particolari, da quello del pittore belga Magritte a quello degli strumenti musicali. Inoltre, ospita gallerie d’arte che ospitano pitture fiamminghe tra le più notevoli del Mondo.

Ecco la capitale europea ricca di cultura e delizie gastronomiche tutte da scoprire

Oltre all’arte e alla storia, la città gode di una vita culturale ricca e varia. Per le vie del quartiere di Marolles possiamo incontrare innumerevoli negozi di abiti usati e di oggetti di seconda mano. Una delizia per gli amanti del vintage o chi cerca di arredare casa con pezzi unici.

Oltre ai mercatini dell’antiquariato e ai murales che abbelliscono le vie del centro ci sono centinaia di formaggere e di cioccolaterie che vendono prodotti gastronomici prelibati.

Se capitiamo nella capitale belga per scelta o per caso non potremo fare a meno di provare le celeberrime patate fritte, uniche al Mondo per gusto e croccantezza.

Infine, non possiamo scordarci di fare una foto ricordo di fronte al celebre Manneken Piss, simbolo irriverente di questa città.

