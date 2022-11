Tra i titoli con capitalizzazione superiore a 500 milioni ce ne è uno che da sempre si è distinto per buone performance. Ad esempio, negli ultimi cinque anni, sei nei momenti negativi che in quelli positivi per i mercati finanziari, le azioni Danieli hanno sempre fatto meglio del Ftse Mib.

Inoltre in una speciale classifica costruita andando a considerare molteplici aspetti (sottovalutazione, dividendo, utili e ricavi passati /futuri, situazione finanziaria) risulta essere al quinto punto dietro a titoli come Stellantis, che guida la classifica, Azimut, Cementir e Buzzi Unicem. Siamo, quindi, in presenza di ottime azioni sospese tra rialzo e ribasso come vedremo nella sezione dedicata all’analisi grafica

Tra i punti di forza del titolo c’è sicuramente la sua sottovalutazione. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, il titolo Danieli appare come sottovalutato non solo rispetto ai suoi competitors, ma anche in assoluto. Ad esempio, sia il rapporto prezzo su fatturato che il Price to Book ratio mostrano una sottovalutazione superiore al 70%. Questa è confermata dal rapporto prezzo su utili che esprime una sottovalutazione superiore all’80%.

Più cauti sono gli analisti, il loro prezzo obiettivo medio, infatti, esprime una sottovalutazione superiore al 30% con una dispersione che è di circa il 10%. Questo livello di sottovalutazione è in linea con il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione del 25% circa.

Per chi è alla ricerca di un elevato rendimento del dividendo, invece, Danieli non è il titolo adatto. Storicamente, infatti, il rendimento è stato sempre inferiore al 2%.

Ottime azioni sospese tra rialzo e ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Danieli (MIL:DAN) ha chiuso la seduta del 25 novembre a quota 21,15 euro, in ribasso dello 0,47% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista, ma da alcune settimane le quotazioni sono ingabbiate all’interno dell’intervallo 20,62 euro – 22,12 euro. Solo una chiusura giornaliera esterna a uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo il probabile obiettivo potrebbe andare a collocarsi in area 24,54 euro (III obiettivo di prezzo). Al ribasso, invece, potrebbe essere probabile un ritorno in area 18 euro.