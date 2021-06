Il solstizio d’estate è oramai ufficialmente passato e siamo entrati a gamba tesa nella stagione più bella dell’anno. Molti per lasciarsi alle spalle un anno tremendo e per godersi del meritato relax stanno progettando una fuga nelle prossime settimane. Però alcuni hanno paura di dover affrontare delle spese che non si possono permettere

Per fortuna esistono degli escamotage che possono facilmente essere messi in atto. Per questo motivo oggi sveliamo come ottenere i prezzi migliori negli hotel in alta stagione sia facile con questo trucco. Vediamo insieme, nel dettaglio, cosa possiamo fare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Pianificare in anticipo

Molte volte basta semplicemente giocare con anticipo e strategia. Ad esempio, se si vuole programmare un viaggio on the road si può pensare ad affittare un camper per tagliare le spese. A fine pagina spieghiamo come fare.

Se invece non si desidera spostarsi da una parte all’altra si possono utilizzare i treni o gli aerei. Questi mezzi di trasporto sono i più agili da usare e anche quelli che sono maggiormente soggetti a variazioni di prezzo. Esistono infatti vari metodi per trovare delle tratte a prezzi stracciati: basta fare attenzione alle promozioni e alle date.

Per la sistemazione ci sono però altri trucchi che spieghiamo nel paragrafo successivo.

Ottenere i prezzi migliori negli hotel in alta stagione è facile con questo trucco

Prima di tutto è il caso di farsi un giro sui maggiori siti dedicati a questo servizio. Questa operazione ci permetterà sia di controllare il range di prezzo sia di verificare le recensioni. In questo modo eviteremo di spendere dei soldi per dei posti di infima qualità.

Una volta che si è scelta una struttura si può provare ad aggirare l’intermediario. Quindi basta cercare su internet il nome dell’albergo e trovare il numero di telefono. Durante la chiamata chiediamo qual è il costo per la camera che vogliamo. Se è uguale a quello che si trova online, possiamo direttamente chiedere un prezzo migliore dato che in questo caso non devono pagare una commissione al sito.

Approfondimento

Prenotare un camper di lusso quasi a costo zero è possibile grazie a questo trucco che solo i viaggiatori esperti conoscono