Oroscopo settimanale ricco di insidie per il Toro e altri 3 segni zodiacali

Inizia una nuova settimana e molti di noi sono pronti a interrogare le stelle per capire quali saranno le novità dei prossimi 7 giorni. A livello astrale il periodo che ci avvicina alla metà di novembre è ricco di movimento. La Luna attraverserà ben 3 costellazioni, quella del Toro, dei Gemelli e del Cancro. Mercurio andrà a fare compagnia a Venere e Sole nel fortunatissimo segno dello Scorpione e Giove entra definitivamente in Ariete. Movimenti che portano un oroscopo settimanale ricco di insidie per lo sfortunatissimo Toro e per altri 3 segni che dovranno tenere gli occhi ben aperti.

Il Toro vivrà una settimana difficile secondo l’oroscopo

I nati sotto il segno del Toro si apprestano ad affrontare una settimana a due facce. Fino a mercoledì andrà tutto per il meglio grazie a una Luna decisamente favorevole. Dalla mattina di giovedì, invece, le cose precipiteranno. Sia in famiglia che sul lavoro non mancheranno discussioni particolarmente animate e pesanti. E dal momento che il Toro è uno dei segni più saccenti di tutto lo zodiaco le liti sono destinate a degenerare. Forse è il momento di organizzare una gita fuori porta per staccare dalla routine.

Arrivano momenti difficilissimi per la Vergine

Il segno più sfortunato della settimana sarà molto probabilmente quello della Vergine. I Vergine sono tra le persone meno pazienti in assoluto e nei prossimi giorni rischiano veramente di dare di matto. Le trappole sulla strada inizieranno a presentarsi da martedì, giornata che si preannuncia ricca di tensione sul posto di lavoro. Idem giovedì quando una spesa imprevista potrebbe dare un brutto colpo alle finanze e conseguentemente all’umore. Il giorno peggiore, però, sarà mercoledì. Incomprensioni nell’ambito sentimentale potrebbero portare addirittura alla fine di una relazione.

Oroscopo settimanale ricco di insidie per Bilancia e Sagittario

Arrivare alla metà di novembre incolumi sarà difficile anche per la Bilancia e il Sagittario. I Bilancia hanno fatto faville per tutto ottobre e al momento si stanno godendo i frutti degli sforzi fatti. Nelle giornate di mercoledì o giovedì, però, potrebbe arrivare qualche brutta sorpresa. Soprattutto sul versante dei rapporti di coppia. Molti dovranno valutare bene se proseguire o chiudere una storia nata da poco. Il fine settimana, invece, andranno messe in conto noie professionali. Per fortuna nulla di non risolvibile con calma e intelligenza.

Stress e stanchezza accompagneranno i Sagittario a partire dalla mattinata di martedì. Giove sfavorevole rende la situazione professionale decisamente pesante e avara di soddisfazioni. Serviranno concentrazione e disponibilità al compromesso per non rovinare quanto di buono fatto tra settembre e ottobre.

A completare la frittata ci pensa la Luna opposta di giovedì e venerdì. Una Luna che rende i rapporti interpersonali carichi di tensione negativa. Meglio approfittarne per dedicare il weekend a sé stessi e alle proprie passioni.