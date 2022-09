L’autunno è appena arrivato e ottobre si sta avvicinando con il suo carico di fortune e disavventure. Il mese di settembre è stato propizio per alcuni segni zodiacali come Cancro, Toro e Leone ma ottobre sarà diverso. Al favore delle stelle, come sempre, sarà necessario unire una buona dose di impegno che ci permetterà di raggiungere gli obiettivi prefissati. Tra i segni che vivranno un ottobre interessante troviamo Vergine, Bilancia e Sagittario. Tre segni zodiacali che si ritroveranno ad affrontare diverse situazioni sia in campo sentimentale che lavorativo.

Oroscopo di ottobre fortunato in amore per Vergine e 2 segni zodiacali

Per i nati sotto al segno della Vergine il mese di ottobre sarà di transizione verso un fine anno favoloso. Attorno alla metà del mese ci si potrebbe ritrovare a dover discutere di interessanti proposte lavorative. Non è necessario giungere subito ad una conclusione, meglio prendersi del tempo per ragionarci su. Fine anno potrebbe preparare il campo ad un nuovo lavoro o a nuovi e remunerativi incarichi. La fortuna sembra girare anche in amore con alcune differenze tra i single e le coppie. Infatti, mentre i primi saranno facilitati a trovare qualcuno per le coppie sono in arrivo discussioni. Meglio cercare di utilizzare la diplomazia per risolvere o evitare eventuali conflitti. Non è tempo di litigate. Venere favorirà le scelte della Vergine ascendente Bilancia, amore e lavoro ne gioveranno.

Sagittario

Per il Sagittario il mese di ottobre sarà di preparazione a un 2023 favoloso. La fortuna ricomincia a girare sia in amore che sul lavoro. Sul lavoro, in particolare, sarà importante impegnarsi al massimo per ottenere il meglio dall’anno che si sta avvicinando. Sarà, però, importante continuare a fare attenzione al portafoglio evitando di programmare spese fuori dal comune. Per chi deve cambiare casa sarà un momento propizio ma sempre con un occhio alle spese. In amore si riusciranno a ricomporre i dissidi nati durante l’estate, questo donerà nuova armonia alle coppie. Attenzione all’influenza benevola di Venere e Sole che porteranno nuovi amori per i single.

Bilancia

Per i nati sotto al segno della Bilancia ottobre porterà interessanti novità. Giove in opposizione ha creato confusione e qualche problema nei mesi scorsi ma adesso la situazione dovrebbe sistemarsi. Non è semplice riuscire a far funzionare una coppia ma i pianeti saranno favorevoli. Tanta diffidenza pervaderà l’animo di coloro che sono tornati single da poco, naturale e comprensibile. Nonostante un primo impatto difficile, tuttavia, Venere sarà favorevole e incoraggerà nuovi interessanti incontri. Alcuni problemi legati all’ansia potrebbero sorgere attorno al 10 di ottobre. L’unico rimedio sarà poco stress, riposo e, soprattutto, una buona alimentazione. I più colpiti saranno le Bilance ascendente Acquario che hanno cominciato a vivere una parabola discendente ad agosto. Quindi, oroscopo di ottobre fortunato in amore non solo per la Vergine.

