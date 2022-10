Oroscopo di fine ottobre, soldi e fortuna per 3 segni grazie alla Luna crescente

Le anticipazioni dell’oroscopo di fine mese parlano chiaro: l’influenza di un’affasciante Luna crescente regalerà grandi soddisfazioni a ben 3 segni zodiacali, baciati dalla fortuna. All’oroscopo c’è chi ci crede e chi lo ritiene una perdita di tempo. Eppure, se capita di leggerlo su qualche rivista, o di sentirlo alla radio, quasi sicuramente attirerà la nostra attenzione (almeno per qualche minuto). D’altronde, il misterioso legame tra gli astri celesti e le previsioni future ha sempre suscitato curiosità nell’essere umano. E per questo motivo, l’oroscopo è per molti un appuntamento fisso da non perdere. Inoltre, ricordiamo che secondo le stelle ci sarebbero delle peculiarità caratteriali dei diversi segni zodiacali che stabiliscono una possibile connessione emotiva, oppure un distacco. Insomma, in una sostanza, ci sono alcuni segni incompatibili che non si capiranno mai fino in fondo.

Ad ogni modo, dopo l’eclissi solare di ieri, 25 ottobre, che ha decretato lo Scorpione tra i segni più fortunati, arriva anche la Luna crescente a rafforzare la posizione favorevole dei nati sotto questo segno. Tuttavia, l’oroscopo di fine ottobre non premia solo gli scorpioncini ma anche altri 2 segni, reduci da un periodo piuttosto grigio.

La fortuna non solo bacia lo Scorpione ma arriva anche per il Capricorno

Lo Scorpione continua il suo momento d’oro, almeno fino alla fine del mese corrente. Dunque, è questo il periodo più proficuo per ricavare il meglio dalle attività lavorative, ma anche dall’amore. Difatti, soprattutto nei giorni 29 e 30 ottobre i nati sotto il segno dello Scorpione avranno una marcia in più, appariranno più affascinanti del solito e saranno più propensi a conoscere nuove persone.

Dopo la settimana difficile del Capricorno, ora la ruota gira anche a suo favore. Per questo segno zodiacale, le anticipazioni dei prossimi giorni promettono non solo una fortuna sfacciata in campo amoroso, ma è soprattutto sul lavoro che si potranno fare grandi passi in avanti. Lunedì 31 ottobre sarà il giorno in cui si potrebbero ricevere nuove proposte lavorative, oppure potrebbero arrivare delle risposte che si attendevano da tempo. Chi è alla ricerca di occupazione, invece, dovrebbe darsi da fare proprio prima della fine mese: gli astri saranno degli ottimi alleati.

Oroscopo di fine ottobre felice anche per il Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario possono tirare un respiro di sollievo. Il mese di ottobre è stato un po’ sottotono. La routine quotidiana, gli impegni e le continue spese hanno messo a dura prova la pazienza di questo segno zodiacale. Tuttavia, è in arrivo un periodo più tranquillo in cui si potrà godere della benevolenza e della forza della Luna crescente. Il weekend dal 28 al 30 ottobre sarà l’ideale per trascorrere qualche ora in pieno relax con il partner. Di questo periodo positivo ne gioverà anche la sfera lavorativa. Gli impegni non mancheranno e ci si sentirà anche sotto pressione, ma i buoni propositi e i successi avranno la meglio su tutto il resto.