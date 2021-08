In una precedente analisi abbiamo evidenziato la situazione incerta, caratterizzante la dinamica delle quotazioni dell’oro in ottica di lungo termine.

Tra possibile ripresa sui supporti e rottura di questi ultimi.

Il trend rialzista a nostro avviso avrebbe retto sino a che questo secondo evento non si fosse verificato.

Ma tale evento è proprio quanto verificatosi nelle ultime sedute.

Procediamo quindi nell’aggiornamento della nostra analisi come segue.

Oro: aggiornamenti sul trend di lungo termine

Partiamo quindi dal seguente grafico.

Su grafico a barre mensili, un primo elemento degno di nota è costituito dal pattern formatosi sui precedenti massimi, e da quello che si è andato formando dopo il top dell’agosto 2020 (cerchi gialli).

Notiamo una formazione costituita da sette ondate, e quello attuale segue lo stesso schema di quanto verificatosi a partire dal precedente massimo di lungo termine.

Ora siamo nella settima onda di questo pattern, che nel precedente caso ha dato la stura al ribasso di lungo.

Che la storia si ripeta?

Attenzione ai supporti

Nel grafico è intanto evidente un’importante rottura.

Quella della retta ascendente rossa maggiormente inclinata, che infatti rappresentava un primo fondamentale supporto (rottura evidenziata dal cerchio arancione).

A questo punto le quotazioni potrebbero dare conferma della rottura con una chiusura mensile inferiore. Intanto si sono portate a contatto, come previsto, con un supporto decisamente più importante.

Ci riferiamo alla trend line rossa meno inclinata che, guarda caso, congiunge i minimi del pattern formatosi in occasione del precedente top di lungo con i minimi dell’attuale, analoga configurazione.

Una rottura di questa trend line, confermata in chiusura mensile, spingerebbe il trend verso gli obiettivi spazio-temporali, indicati sul grafico con due frecce nere.

Proiezioni di Magic Box

Le proiezioni formulate con il metodo proprietario Magic Box indicherebbero le quotazioni, in caso di confermata rottura del supporto dinamico, sopra indicato, indirizzate verso un target che potrebbe anche raggiungere area 1.276, senza escludere ulteriori affondi verso quotazioni ancora inferiori.

Con primo setup temporale all’intersezione tra la retta orizzontale nera e la retta verticale nera più a sinistra, quindi per/entro giugno 2022, e secondo setup per/entro ottobre 2022, all’intersezione tra retta orizzontale nera e seconda retta verticale nera più a destra.

Analisi con tecniche di Gann

Integriamo questa nostra analisi con l’applicazione di tecniche di Gann.

Nelle prossime righe scopriremo, a tale riguardo, alcune interessanti indicazioni.

Partiamo quindi ancora una volta da un grafico a barre mensili.

Le righe verticali blu indicano setup temporali, basati su un cosiddetto quadrato di massimo, applicato sul top raggiunto nel mese di agosto 2020.

Il primo setup indica un setup per luglio 2021, evidenziato con la freccia rossa nella parte alta, più a sinistra.

Su questo setup convergono anche almeno altre due indicazioni.

In basso possiamo notare un supporto statico, indicato con una retta orizzontale bianca, tracciata da un importante punto di bottom

Su questa retta vengono proiettati vettori angolari a partire dal punto zero sul grafico, in corrispondenza verticale con il minimo, sopra citato.

L’intersezione tra questi elementi, denominati angoli zero, e la retta bianca, definisce altrettanti setup temporali.

Evidenziato con una freccia rossa nella parte bassa del grafico, notiamo che anche questa tecnica conferma il setup di luglio 2021.

Infine, una terza tecnica si basa su coefficienti trigonometrici, applicati al quadrato di massimo, di cui sopra.

Anche tale tecnica conferma, tramite la secante dell’angolo 1X1 interna a questo quadrato di massimo, il setup di luglio 2021.

Conferma ribassista sul setup e prossimo setup

Una volta individuato un setup, per comprendere se darà luogo a swing rialzisti o ribassisti, dobbiamo, in base ad una consolidata tecnica, attendere il successivo time frame.

In questo caso la barra di agosto 2021.

Come notiamo, questa barra sta appunto confermando un’uscita al ribasso, con rottura del minimo della barra di luglio.

Ulteriore conferma di ribasso, anche se per un segnale più attendibile è preferibile attendere la chiusura mensile.

Sul grafico notiamo però anche un secondo setup, evidenziato dalla freccia rossa in alto più a destra, in base ai setup basati sul quadrato di massimo.

Questo secondo setup è previsto per giugno 2022 e conferma il setup che abbiamo proiettato, in caso di ulteriori conferme ribassiste, con la tecnica Magic Box, come sopra indicato.

Conclusioni

A proposito di aggiornamenti sul trend di lungo termine dell’oro, abbiamo quindi prospettato una situazione potenzialmente ribassista, che sarebbe confermata in caso di una chiusura mensile inferiore al supporto, sopra indicato, con conseguenti proiezioni, secondo le tecniche applicate in questo articolo.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“