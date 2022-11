Ora Wall Street con questa mossa potrebbe stupire tutti e lasciare a bocca aperta

Dopo gli alti e i bassi dei giorni scorsi, le Borse americane chiudono la giornata dell’8 novembre in positivo e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.160,83

Nasdaq C.

10.616,20

S&P 500

3.828,11.

Questo movimento sembra voler prendere le distanze dai recenti tentennamenti, e le attese sono per un’imminente accelerazione rialzista, e si ritiene che sia molto vicina un’apertura in gap up. Ora Wall Street con questa mossa potrebbe stupire tutti quelli he continuano a ritenere che il peggio sia ancora avanti a loro, e che il bottom non sia stato segnato. Il gap up, che è in sostanza un vuoto fra un prezzo e l’altro, rappresenta sempre un’espressione di forza per un movimento, e fa accodare solitamente tutte le parti in gioco, anche gli ultimi scettici.

Il gap che si attende è quello di fuga rialzista, che dovrebbe segnare un netto distacco dal vecchio trend.

Rally natalizio che non vede debolezza ma da ora si potrebbe rafforzare

La previsione annuale è per un forte rialzo fino alla fine dell’anno.

La direzione dei prezzi di breve sembra allineata alla previsione

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 31.938. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 31.161.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 10.428. Rialzi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 11.156.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.698. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.638.

Quale comportamento potrebbe mantenere un investitore?

Nei paragrafi precedenti, abbiamo spiegato perchè ora Wall Street con questa mossa potrebbe stupire tutti. Infatti, si attende una forte presa di distanza dalla fase precedente con la formazione di un vuoto nel grafico. I nostri Trading systems continuano a ritenere che investire in azioni al momento sia il comportamento migliore per il breve termine. Di lungo, i ribassi come quelli degli ultimi mesi, hanno sempre rappresentato una straordinaria opportunità in ottica di 7/10 anni.