Ottima per chi vuole preparare un pranzo veloce. Un vero asso nella manica per chi ha la necessità di anticipare i tempi oppure per chi vuole mangiarla anche dopo qualche giorno. Insomma, la torta salata che la Redazione vuole proporre ai suoi Lettori più golosi è davvero eccezionale.

Inoltre, possiede un ingrediente speciale, principe di questo periodo primaverile.

Mentre prepariamo carta e penna per prendere appunti, suggeriamo anche:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

a) “Soffice torta salata ai 7 vasetti per deliziare gli ospiti in poco tempo”.

b)“Una soffice nuvola di sapore con la torta semplice ai 7 vasetti”.

c)“Non hai il dolce per il pranzo di domani? Prova la torta classica ricotta e limone”.

Pronta in 10 minuti questa torta salata sta facendo impazzire tutti, consigliatissima!

Nonostante il procedimento semplice e velocissimo, il gusto e la bontà di questa torta faranno invidia alle prelibatezze dei grandi chef.

Vediamo insieme gli ingredienti per 6 persone

a) 1 confezione di pasta sfoglia;

b) 2 uova;

c) 200 ml di panna fresca;

d) 15 fiori di zucca;

e) 5 cucchiai di parmigiano grattugiato;

f) foglie di basilico, sale e pepe q.b.

Per spennellare l’esterno

a) 1uovo;

b) 2 cucchiai di latte.

Procedimento

In una ciotola, lavorare le uova con la panna e il parmigiano. Mescolare con cura fino a raggiungere un composto omogeneo e cremoso. Aggiungere sale e pepe.

A questo punto, pulire i fiori di zucca eliminando il pistillo e conservando solo i petali.

Prendere una tortiera e rivestirla con carta da forno. Poi, adagiare la pasta sfoglia nello stampo e bucherellare il fondo con una forchetta.

Ora, disporre sul fondo della pasta sfoglia la metà dei fiori di zucca. Dopo aggiungere il basilico tritato finemente e poi il composto a base di uova.

Infine, decorare con l’altra metà dei fiori di zucca lasciati da parte in precedenza. Mescolare insieme l’uovo e il latte per creare una miscela con la quale si dovranno spennellare i bordi della torta. Dunque, pronta in 10 minuti questa torta salata sta facendo impazzire tutti, consigliatissima!

Non resta che passare alla cottura. Infornare con forno alla temperatura di 200° C per circa 25 minuti a forno statico.