Ora i mercati azionari partono al ribasso? Studio del grafico dell’euro dollaro e Unicredit

Siamo arrivati in un punto decisivo. La prossima data importante sarà il 16 agosto e poi il 19 ottobre. Ora i mercati azionari partono al ribasso? Tutto sembrerebbe ancora possibile anche se alcuni swing hanno girato verso il basso.

Studio del grafico del cambio euro dollaro

Il cambio negli ultimi giorni si è mosso in area 1,0880, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 1,0601 e il massimo a 1,1054. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al rialzo/laterale e questo genera poche indicazioni per il breve termine. Il supporto di lungo termine più importante al momento è 1,0601, segnato durante la settimana del 15 aprile. Il cedimento di questo livello non vedrebbe supporti rilevanti fino a 1,05/1,0448 e poi area 1. Al rialzo, la prima resostenza è in area 1,1140, massimos egnato nella settimana del 25 dicembre 2023.

Dove potrebbero andare le azioni Unicredit?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 37,59 euro, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 23,374 e il massimo a 38. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero, settimanale e mensile è impostato al rialzo e questo lascia presupporre un’ulteriore rialzo di breve termine. Il supporto di lungo termine più importante al momento è 32,18, segnato durante la settimana del 10 giugno.

Come riportato da alcune riviste specializzate il consenso medio degli analisti è il seguente:

raccomandazione Buy con target a 43,24 euro, con una sottovalutazione stimata dell’11% circa.

Ora i mercati azionari partono al ribasso? I livelli di breve termine

La seduta di contrattazione del giorno 19 luglio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.286

Eurostoxx Future

4.850

Ftse Mib Future

34.344

S&P500

5.505.

La tendenza settimanale al momento è ribassista per tutti gli indici analizzati in questa sezione. Cosa potrebbe far ritornare la tendenza rialzistai? Chiusure della settimana superiori a:

Dax Future

18.931

Eurostoxx Future

5.051

Ftse Mib Future

34.700.

S&P500

5.670.

Se è iniziato un ribasso, fra lunedì e martedì si potrebbe assistere a un tentativo di rimbalzo per poi lasciare spazio a nuove vendite. “La partita” si giocherà proprio fra lunedì e martedì. C’è però un aspetto che ci fa riflettere e ci stranisce ed è il seguente: il Dow Jones non ha ancora ssunto configurazione ribassista! Vedremo cosa accadrà.

