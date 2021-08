Quello delle biotecnologie è un settore dalla natura molto particolare. L’interesse per chi investe può nascere proprio perché si tratta di un ramo alquanto variegato che comprende molti aspetti della produttività. Infatti si tende a credere che appartengano al settore delle biotecnologie solo quelle aziende strettamente connesse con lo studio e lo sviluppo di molecole applicate alla cura delle malattie.

Invece sono biotecnologie anche tutte quelle attività che si occupano di creare materiali di sintesi come le plastiche e i biocarburanti. L’ampia sfaccettatura offerta dalle diverse realtà ha suscitato parallelamente anche un vasto interesse da parte di chi investe. Ma è bene ricordare che questo stesso punto è anche il motivo di un profilo di rischio estremamente eterogeneo per ogni categoria dei titoli biotecnologici.

Ora è il momento di puntare ancora sulle biotecnologie ?

Il mercato azionario mondiale non è rimasto a guardare. Se non altro perché il comparto è uno di quelli che è riuscito a reggere nella tempesta della pandemia. A favorire questo risultato è stato anche l’apporto dato dal ramo dei farmaceutici. A questo si aggiunga il fatto che, in vista di un investimento a lungo termine, le biotecnologie sono quelle che studiano, oggi, non solo i materiali del futuro (quindi a basso impatto ambientale) ma anche le terapie per sconfiggere quelle patologie tipiche di una società che invecchia.

Per questo momento ci si chiede se ora è il momento di puntare ancora sulle biotecnologie. Guardando i rating si nota che JMP Securities ha un giudizio outperform su Acadia Pharmaceuticals Inc. pur abbassando il suo target che da 40 dollari passa a 35. BofA Securities promuove Eastman Chemical con un rating che da Neutral passa a Buy con un obiettivo di prezzo di 140 dollari. Stesso discorso per Eli Lilly and Co. (NYSE: LLY) promossa da DZ Bank con un rating che da Hold passa a Buy su un target a 288 dollari.