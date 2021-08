Qualsiasi cosa assumiamo oralmente ha un impatto all’interno del nostro organismo. Per dirla in altre parole, ogni bevanda e ogni alimento producono degli effetti sul nostro corpo. Questi, come è ovvio che sia, possono essere negativi o positivi per la nostra salute. Sta dunque a noi conoscerli, di modo da calibrare le scelte alimentari nel migliore dei modi. Cercando, quindi, di sfruttare tutti i vantaggi che alcuni di questi ingredienti offrono e di evitare, al tempo stesso, i pericoli che invece altri creano.

Piccole dosi

Mentre molte persone sono a conoscenza dei vantaggi che alcuni alimenti principali della nostra dieta mediterranea possono offrire, non tutti hanno altrettanta familiarità con spezie e erbe. Meno note e utilizzate, infatti, spesso alcune di queste non sono apprezzate come meriterebbero. Eppure, sebbene in piccole dosi e non di frequente, inserirle all’interno della dieta potrebbe rivelarsi ben più che utile.

Ne basta una spolverata nel caffè per difendere la bocca da infezioni e batteri

Oggi vogliamo svelare le capacità sconosciute di una spezia. La quale, a differenza di molte altre, si presenta come piuttosto rara e quindi meno nota. Eppure, i vantaggi del suo utilizzo per la salute sono tutto fuorché banali. Scopriamo di quale si tratta. Infatti, ne basta una spolverata nel caffè per difendere la bocca da infezioni e batteri. Parliamo del cardamomo.

Si tratta di una spezia tropicale molto gustosa e carica di sapore. Difatti, tra i vari modi di assunzione, il preferito di molti è quello di aggiungerne una spolverata nel caffè amaro. In quanto, dona alla bevanda un sapore intenso e aromatico.

Oltre al gusto che regala, però, sono altri i vantaggi interessanti che il cardamomo presenta. Effettivamente, da uno studio emergono evidenze che questa spezia abbia un ruolo terapeutico in relazione alle infezioni parodontali. Ovvero, quelle che interessano i tessuti delle gengive e dei denti. Il cardamomo, infatti, ha proprietà antinfiammatorie e antibatteriche.

Dunque, per insaporire il caffè e per prevenire la possibile presenza di batteri e infezioni, potrebbe rivelarsi una buona idea quella di aggiungerne una spolverata una volta ogni tanto. Ci raccomandiamo, però, di chiedere sempre prima il parere del medico.

