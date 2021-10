L’autunno è arrivato e le temperature stanno scendendo gradualmente. Il dilemma è sempre cosa cucinare di sera per accontentare tutta la famiglia e per avere una sensazione di calore.

Inoltre le stagioni più fredde sono quelle in cui si fa più fatica a mangiare le verdure, e difficilmente riusciamo ad inserirle nei piatti. In parte perché alcuni ortaggi diventano off limits e risultano meno buoni rispetto ai mesi estivi e in parte perché tendiamo, per via dei pochi grandi, a volerci saziare con dei piatti più abbondanti e saporiti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Con questa ricetta faremo un pieno di fibre, grassi sani e carboidrati

Come fare a proporre un piatto che sia salutare ma anche buono, perfetto per far assumere le verdure a grandi e piccini? Una soluzione c’è e ha tutto l’aspetto di una vellutata. Ma non è la solita vellutata.

Questo piatto infatti sposa degli ingredienti variegati come la frutta secca, le patate e la verdura, permettendoci quindi di assumere una perfetta combinazione di grassi sani, carboidrati complessi (contenuti nell’amido delle patate) e fibre. Servita in una ciotola calda con poche aggiunte d’eccezione, ci darà l’idea di essere in un rifugio di montagna a goderci il paesaggio. Tutti ne vorranno sicuramente un secondo piatto.

Ecco quindi un’idea sana e sfiziosa per tutta la famiglia adatta alle prossime sere in cui le temperature saranno più rigide.

Si tratta della zuppa di patate e cavolfiore. La ricetta è veloce e semplice da cucinare.

Ci serviranno:

1 cavolfiore;

700 gr di patate;

1 costa di sedano;

1 carota;

Aglio q.b;

1 cipolla;

200 ml di latte;

1 litro di brodo vegetale;

Olio extra vergine di oliva;

Prezzemolo;

Sale e pepe q.b;

Pane abbrustolito q.b;

4 alici da vasetto;

Noci q.b.

Ecco un’idea sana e sfiziosa per tutta la famiglia adatta alle prossime sere in cui le temperature saranno più rigide

Cominciamo a pulire dalle foglie il cavolfiore e a tagliarlo a pezzettoni. Peliamo e laviamo anche le patate. Poniamo su una marmitta e cuociamo al vapore. Nel frattempo prepariamo un soffritto con cipolla, carota, sedano, e aglio, tritati finemente e posti in una pentola con dell’olio. Lasciare andare a fuoco basso per 5 minuti. Aggiungiamo il cavolfiore e le patate alla pentola con questi ingredienti e continuiamo la cottura. Sistemiamo il sapore con sale e pepe q.b, e versiamo il litro di brodo bollente. Mettiamo anche del prezzemolo tritato e lasciamo terminare le cotture.

Con un frullatore ad immersione, creiamo una purea di patate e cavolo. Aggiungiamo di tanto in tanto il latte per aiutare il composto ad amalgamarsi bene. Continuare finché non abbiamo ottenuto una zuppa compatta e morbida.

A questo punto serviamo in una ciotola, terminando con pepe e filo d’olio. Disponiamo sulla superficie le alici a pezzetti, le noci triturate e il pane abbrustolito tagliato a forma di piccoli crostini.