Per quanto possano risultare ai nostri occhi dei molluschi molto simpatici e carini, le lumache e le chiocciole sono devastanti per il nostro orto.

Per chi ha un orto, questi animali sono dei nemici temutissimi da cui difendersi.

Queste, infatti, possono divorare in poco tempo anche tutte le colture appena trapiantate, vanificando i nostri sforzi.

Possiamo individuare la loro presenza grazie ai segni della bava che vedremo comparire nell’orto oppure grazie ai buchi rotondi nelle nostre piante.

La loro presenza non si esaurisce prima della metà di ottobre che risulta il periodo più pericoloso a causa della pioggia e l’umidità del periodo.

Per allontanare le lumache dall’orto basta solo una mossa a costo zero ma molti preferiscono ancora utilizzare prodotti chimici costosi e dannosi per la salute.

Per allontanare lumache e chiocciole dalle nostre piante basta questo prodotto di uso comune

Preservare la vita del mollusco è importante tanto quanto salvaguardare il nostro orto.

Si sconsiglia di ricorrere alle comuni sostanze chimiche poiché, oltre ad essere dannose per loro, inquinano l’ambiente e le nostre colture.

Come sappiamo questi animali strisciano sul terreno ed hanno un corpo molliccio e molto sensibile, quindi particolarmente irritabile.

Per ottenere risultati apprezzabili sarà sufficiente cercare di ostacolare il loro cammino.

Queste, disturbate dagli ostacoli che avremo posto sul loro cammino, si allontaneranno optando una nuova meta.

Scoprire dove si annidino è davvero molto semplice e dopo averlo fatto, per allontanarle potremo asportarle manualmente o grazie all’uso di utensili utili ad afferrarle.

Basta sapere che le lumache cercano rifugio in zone ombrose come pietre, sottovasi, o anche crepe di muretti.

Per prevenire l’attacco alle colture, un valido rimedio naturale consiste nel delimitare un perimetro alla base delle piante usando del semplicissimo borotalco.

Questo prodotto, che molti di noi hanno in casa per differenti ragioni, può esserci d’aiuto di fronte a questa fastidiosa problematica.

Il borotalco, grazie alla sua particolare consistenza rende difficile il movimento della lumaca.

A quel punto non dovremo fare altro che distribuirlo attorno ai letti delle nostre piante.

Dovremo prima guardare le previsioni meteo però, poiché la pioggia potrebbe portare via il borotalco, costringendoci a ripetere l’operazione.

Per allontanare lumache e chiocciole dalle nostre piante basta questo prodotto di uso comune, un rimedio naturale, economico ed efficace.

Metodi alternativi

Per catturarle o prevenire il loro attacco alle nostre colture basterà preparare un cartone all’interno di cui troveranno cibo e riparo.

A fine giornata troveremo molti esemplari di lumache che si nascondono al suo interno, così potremo portarle lontano dal nostro territorio, preservandolo.

Approfondimento

