Chi ben comincia è a metà dell’opera, recita un noto proverbio. Nella realtà dei fatti, questo è quello che ci auguriamo periodicamente all’inizio di ogni nuovo anno.

Il futuro appare ai nostri occhi come qualcosa di misterioso e dunque quale migliore arma dell’oroscopo per cercare le risposte alle proprie domande?

Sicuramente, potrebbe essere motivo di soddisfazione e maggiore tranquillità sapere di essere inclusi nella cerchia dei segni favoriti del primo mese dell’anno.

Senza ulteriori indugi, quindi, sveliamo che oltre ai Gemelli, altri tre segni zodiacali saranno davvero fortunati in amore e nel lavoro a gennaio secondo l’oroscopo.

Gemelli

Come anticipato, partiamo proprio dai Gemelli, segno enigmatico e sbarazzino, che sarà baciato dalla sorte soprattutto a partire dalla seconda metà del mese.

Il giorno più propizio, secondo le previsioni, sarebbe il 23 gennaio: l’ideale per firmare un nuovo contratto o presentare un progetto degno di promozione.

L’amore segue l’andamento delle gratificazioni lavorative: una sorpresa potrebbe fare capolino verso la fine del mese.

Vergine

Un altro segno che partirà con il piede giusto, a discrezione dei calcoli astrali, è la Vergine.

Abbiamo infatti già visto che condividerà, assieme ad altri 4 segni, il privilegio di poter incontrare l’anima gemella nel 2022, cosa non da poco.

Per quanto invece riguarda il versante lavorativo, Giove parrebbe benevolo nel favorire le relazioni professionali nella prima metà del mese.

Scopriamo ora chi sono gli altri due segni nelle grazie della dea bendata, almeno fino alla fine del primo mese dell’anno.

Capricorno

Una partenza con il botto vede protagonista il Capricorno, che si ritrova con ben 5 pianeti dalla sua parte.

Addirittura, nonostante Venere e Mercurio siano retrogradi, non influenzeranno negativamente il segno.

Anzi, forniranno l’occasione per fissare e consolidare obiettivi ambiziosi, in amore come nel lavoro.

Parole d’ordine: pianificazione. Al resto, penserà Marte, in transito favorevole dal 24 gennaio e per i due mesi successivi.

Pesci

A chiudere la lista di segni fortunati troviamo i Pesci, energici e frizzanti come non mai.

Il consiglio è quello di non porre limiti alla propria creatività, specie nella prima parte del mese, mettendo così a segno importanti riconoscimenti lavorativi.

In ambito sentimentale, abbiamo già parlato di come appaia estremamente travolgente la passione, soprattutto con il segno del Leone.

Non solo solamente i single a doverne prendere nota: chi è già in una relazione potrebbe stupire il partner con decisioni importanti.