In questi giorni in Italia è arrivato il grande freddo.

Se infatti avevamo avuto l’impressione che l’inverno fosse iniziato con tutti gli annessi e connessi, ci sbagliavamo di grosso.

Le temperature sono andate sotto lo zero ed in molte parti d’Italia ha fatto la sua comparsa anche la neve.

È dunque così che abbiamo messo mano al guardaroba per rafforzare tutti i nostri outfit.

Essere glamour senza patire il freddo è possibile con alcune proposte moda a meno di 30 euro, ma in giornate come queste potrebbero non bastare.

Via libera dunque a piumini e caldi cappotti, come questi 3 di tendenza a meno di 100 euro nella colorazione più cool dell’inverno.

Eppure, capita spesso in questo periodo di sentirci sempre un po’ troppo infagottate e poco femminili.

Tuttavia la moda talvolta sa fornire soluzioni stilosissime anche ai problemi più pratici e spesso senza neanche troppo impegno.

Ecco il semplice maglione must-have dell’inverno per essere trendy e glamour a 30 come a 60 anni

Spesso la semplicità è l’arma vincente in molti ambiti e quello della moda e dello stile non sono da meno.

In questo senso c’è un capo che si è affermato come vero e proprio “mai più senza” di questa stagione. Ecco il semplice maglione must-have dell’inverno per essere trendy e glamour a 30 come a 60 anni.

Stiamo parlando del lupetto nero, un vero e proprio passe-partout in ogni occasione e davvero ad ogni età. A costine o liscio, più o meno pesante, attillato o leggermente morbido, ogni modello è buono per essere al passo con le tendenze di quest’inverno. A maggior ragione se il freddo picchia duro!

Del resto anche i negozi e gli shop online avranno confermato questo trend del momento.

Girovagando per negozi è facile imbattersi in pile di lupetti colorati, ma quello che prevale, in tutte le salse, è sicuramente il nero.

Tutti gli abbinamenti

Non che una nota di colore, soprattutto con il grigio di questi giorni, possa guastare.

La realtà è che uno di questi capi nella colorazione più scura è un jolly da non lasciarsi sfuggire, per un semplice motivo. Sì, il classico cliché del nero che sta bene su tutto, eppure sappiamo bene che è così.

Questo però non significa che dovremo assumere le sembianze di Morticia Addams!

Infatti, il lupetto nero si addice a qualsiasi abbinamento. Sotto un blazer rende eleganti e casual al tempo stesso, così come in abbinamento ad un pantalone ampio modello palazzo.

Basteranno una collana particolare ed un bel paio di orecchini ad illuminare anche le signore un po’ più avanti con l’età.

Anche abbinandolo ad un jeans skinny e degli stivali alti faremo il nostro figurone. Infine, se vogliamo essere più sbarazzine, con un paio di sneakers il gioco è fatto.