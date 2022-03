L’arrivo di marzo segna l’inizio della bella stagione. Se nei mesi scorsi i lavori da fare nell’orto erano pochi, a breve si tornerà ad effettuare trapianti e altre operazioni con maggiore costanza. Oltre ad asparagi, aglio e carciofi ci sono tante piante che si possono trapiantare durante questo mese.

Anche se si possono effettuare già diversi trapianti, bisogna tenere in conto che la maggior parte avverrà nei mesi successivi. In questo modo si scongiurerà il rischio di improvvise gelate notturne, che potrebbero danneggiare alcune coltivazioni messe a dimora.

Oltre ad asparagi, aglio e carciofi, vediamo tutti i trapianti da fare nell’orto a marzo

Nei mesi antecedenti a marzo, in molti trapiantano zampe di asparagi, bulbilli di cipolla, carciofi, fragole, fave, piselli e lo scalogno. Chi non lo ha ancora fatto è ancora in tempo per mettere a dimora le piante citate.

Durante la prima metà del mese, è indicato trapiantare le carote e le verdure a foglia, tra cui ricordiamo le lattughe, le cicorie e la valerianella. Nella seconda metà di marzo, invece, toccherà invece a pomodori, melanzane e peperoni, purché li si trapianti al riparo da intemperie quali vento e grandine. In presenza di un clima non troppo rigido, si possono trapiantare anche i porri, le arachidi, i cardi, le coste, le rape e le barbabietole.

La tradizione contadina vuole che anche le patate siano trapiantate nel mese di marzo e nello specifico il giorno di San Giuseppe, che cade il 19 del mese. Tuttavia, affinché la piantina attecchisca è importante che le temperature del luogo in cui si trova si aggirino in media tra i 10°C e i 25°C durante il giorno. Se così non è, meglio non seguire le usanze e rimandare il trapianto delle patate a mesi migliori, così da evitare di perdere tempo e risorse preziose.

Lettura consigliata

Attenzione alle croste nere sulle patate dell’orto perché potrebbero essere sintomo di una pericolosa malattia