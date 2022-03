Il petto di pollo gode della fama di essere una pietanza tendenzialmente anonima, adatta alle diete a basso regime calorico, che non lasciano spazio al gusto.

In realtà, sebbene sia una carne magra ideale per chi vuole rimanere leggero, il petto di pollo è un alimento dal quale possiamo ricavare delle ottime pietanze. Basti pensare a queste 3 semplici idee per realizzare velocissimi antipasti e secondi da preparare in poco tempo e spendere poco.

Infatti il petto di pollo oltre ad essere estremamente economico è un taglio versatile che ben si presta a moltissime preparazioni, basta usare un po’ di fantasia.

Ed infatti dimenticheremo il solito petto di pollo dopo aver visto come realizzare un piatto delizioso insieme alla verza.

Ingredienti e preparazione

Quello che faremo per dare un tocco di gusto al nostro petto di pollo sarà realizzarne dei golosi involtini da preparare così.

Cominciamo prendendo la nostra verza, dalla quale andranno eliminate le foglie esterne che potrebbero risultare dure in cottura. Dopodiché sfoglieremo il resto della verza per poi lavarla sotto acqua corrente ed eliminare eventuali residui di terra.

Mettiamo la verza a bollire per 10 minuti in abbondante acqua salata e, al termine della cottura, scoliamo la verza in acqua e ghiaccio per preservarne un colore acceso.

Una volta ottenuta la verza cotta dedichiamoci al petto di pollo del quale ci serviremo di fettine sottili. Possiamo ricavare delle fette dal petto di pollo interno per poi schiacciarle con un batticarne o acquistarle già fatte al supermercato o dal macellaio.

Dimenticheremo il solito petto di pollo con questa ricetta per rivoluzionarlo e salvare pranzo e cena in 10 minuti

Stendiamo su un tagliere le nostre fette di petto di pollo sottile e adagiamo sopra di esse una foglia di verza lessata. Successivamente stendiamo su questa anche una fetta di fontina, o il formaggio che preferiamo, e del prosciutto cotto. Arrotoliamo le fette di petto di pollo racchiudendo il ripieno e una volta fatto questo avvolgiamolo con delle fette di pancetta. Fissiamo il tutto con uno stuzzicadenti e mettiamo in forno ventilato a 180° per 20 minuti fin quando non vedremo sfrigolare la pancetta. Sforniamo e serviamo ben caldi questi meravigliosi involtini da gustare con delle patate o, perché no, anche con della polenta.

Lettura consigliata

