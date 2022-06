In molti amano trascorrere il proprio tempo all’aria aperta occupandosi delle piante o dell’orto. Durante il periodo estivo, in modo particolare, l’orto rinasce e riesce a dare il meglio di sé. Quando si scrive di orto non si intende solamente quello in piena terra ma anche quello in vaso. Durante gli anni della pandemia, infatti, in tanti hanno cominciato a coltivare diversi ortaggi proprio su balcone o terrazze. Tra le piante più amate troviamo quella del pomodoro.

Il pomodoro può essere coltivato sia in vaso che in piena terra, in entrambi i casi riuscirà a regalarci diverse soddisfazioni. Sarà sufficiente scegliere la varietà che più fa al caso nostro, ad esempio le nane stanno perfette per i contenitori. Per avere dei raccolti abbondanti, tuttavia, non bisognerebbe mai dimenticarsi di mettere vicino alle piante di pomodoro alcuni altri ortaggi o piante. Dopo un breve vademecum di come coltivare i pomodori sarà proprio questo l’argomento di oggi.

Come coltivare i pomodori

I pomodori possono essere coltivati in zone molto soleggiate una volta che le temperature siano assestate sui 20 gradi. Infatti, il clima ideale per questo ortaggio ha temperature che vanno dai 19 ai 25 gradi. Il terriccio migliore da scegliere è quello per pomodori oppure arricchito con stallatico. I trapianti, di solito, avvengono fino a maggio ma si potrà procedere anche a giugno. Dal momento che si tratta di una pianta che si svilupperà principalmente in altezza bisognerà sistemare dei tutori ai quali dovrà essere legata. Le annaffiature dovranno avvenire cercando di non bagnare le foglie che, altrimenti, potrebbero sviluppare alcune patologie.

Oltre a fragole e peperoni ecco cosa mettere in mezzo ai pomodori per garantirsi un raccolto generoso eliminando anche afidi e formiche

Ogni ortaggio ha le sue piante amiche e quelle che, invece, proprio non possono stargli vicino. Il pomodoro non fa eccezione alla regola. Tra gli ortaggi che possiamo mettere accanto troviamo l’aglio, la carota, la fragola, il peperone ma anche le cipolle. Proprio le cipolle, però, non andranno seminate eccessivamente vicine ai pomodori dal momento che hanno alcune esigenze diverse. Mentre il pomodoro gradisce essere annaffiato regolarmente le cipolle si accontentano dell’acqua piovana o di sporadiche irrigazioni. Se sistemati troppo vicini, l’acqua dai pomodori potrebbe espandersi alle cipolle provocando dei marciumi.

Per la concimazione delle cipolle, poi, mai utilizzare ridotti organici come ad esempio il letame, necessario per i pomodori. Meglio utilizzare una concimazione di tipo minerale. Le cipolle saranno utili per tenere lontane le formiche ma anche gli afidi dai nostri pomodori. Un’altra pianta amica dei pomodori è il tagete, fiore molto utile per tenere lontani alcuni parassiti. Come la cipolla non ha bisogno di troppa acqua che, invece, lo danneggerà. Dal mese di marzo all’autunno inoltrato, inoltre, abbellirà il nostro orto con bellissimi colori. Oltre a fragole e peperoni ecco cosa mettere in mezzo ai pomodori, piante che avranno delle loro necessità da non sottovalutare.

