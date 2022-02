La diffusione dei servizi di streaming ha avuto una vera e propria impennata durante i mesi, anzi anni, della pandemia.

Il Covid 19, infatti, ha costretto tutti in casa e in molti, per passare il tempo, hanno deciso di sottoscrivere abbonamenti vari.

Tra questi Amazon Prime Video e Netflix sono stati i più gettonati per via del buon rapporto tra qualità e prezzo.

Su queste piattaforme si potranno trovare non solamente serie TV ma anche film classici e moderni oltre che nuove uscite.

Tra le nuove uscite su Netflix possiamo citare un film molto interessante con due grandi interpreti italiani. Si sta scrivendo di Miriam Leone e Stefano Accorsi in “Marilyn ha gli occhi neri”. Tra le serie TV possiamo trovarne una molto particolare che, però, catturerà l’attenzione sin dal titolo.

Una grandissima Kristen Bell in “La donna nella casa di fronte alla casa dalla finestra”.

A prima vista potrebbe ricordare altri titoli famosissimi ma, in questo caso, è lungo e difficile, le perplessità saranno lecite.

Oltre a colpi di scena e intrighi ci sorprenderà il finale di questa nuova serie TV uscita su Netflix

La serie è suddivisa in otto puntate e può essere guardata in un pomeriggio di relax. Un thriller psicologico che, a tratti, si mischia con la commedia.

Chi ha dimestichezza con film e serie TV del passato si renderà conto sin da subito dei continui riferimenti esterni.

A partire da “La finestra sul cortile” di Hitchcock passando per i vari film e libri thriller psicologici come “La ragazza del treno”.

La Bell, attrice che in molti ricorderanno nella meravigliosa serie televisiva “Veronica Mars”, è incredibile. Riesce a interpretare magistralmente il ruolo di una donna disturbata e in preda a deliri. Finzione e realtà si uniscono per disorientare lo spettatore che, ad un certo punto, non capirà più se quello che vede è reale o meno.

Nelle otto puntate si susseguiranno intrighi, grandissimi colpi di scena che, in alcuni casi, ci faranno anche sorridere.

La serie racconta di una donna che, in seguito a un lutto, comincia ad avere gravi problemi di abuso di alcol e farmaci.

L’interesse per il nuovo vicino di casa, vedovo e con una figlia, darà il via alla vicenda che proseguirà con ritmo incalzante fino alla fine.

Thriller ma anche ironico in alcuni punti potrebbe sembrare una vera e propria parodia dei thriller psicologici. In ogni caso è una serie talmente particolare da lasciare senza fiato e, oltre a colpi di scena e intrighi ci sorprenderà il finale.