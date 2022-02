Fine settimana in chiaroscuro per il Sagittario, mentre un fortunato segno zodiacale potrebbe essere baciato finalmente dalla buona sorte

Molti di noi, dopo un catastrofico gennaio, magro di occasioni in amore e sul lavoro, attendevano con ansia febbraio per rifarsi alla grande. Altri, a cui la buona sorte pare abbia bussato all’uscio durante il principio del nuovo anno, potrebbero proseguire la loro fortunata escalation anche a febbraio. Insomma, per gli uni o per gli altri, febbraio pare abbia portato piacevoli conferme e interessanti novità. Con il primo weekend in archivio, ci prepariamo a capire cosa possano riservarci le stelle nel fine settimana che precede il San Valentino. Potrebbe essere un fine settimana in chiaroscuro per il Sagittario, al contrario per altri segni zodiacali potrebbe rivelarsi colmo d’occasioni.

Alti e bassi

Per i nati sotto il segno del Sagittario, potrebbe essere un fine settimana decisamente sottotono. La settimana che sta per concludersi, per alcuni, potrebbe esser stata caratterizzata da forti dissidi e incomprensioni in amore. Purtroppo, pur mettendoci tutta la buona volontà a nostra disposizione, non riusciremo a chiarire le tensioni in coppia. Dovremo, infatti, attendere giorni migliori. Tuttavia, per rischiare di non peggiorare ancor di più la situazione, dovremo cercare di fare un passo indietro piuttosto che continuare a impuntarci sulle nostre convinzioni. Qualunque sia la problematica, si risolverà per il meglio ma dovremo dare tempo al tempo. Soprattutto non dovremo rischiare di far perdere la pazienza alle persone che ci stanno vicine. Il San Valentino potrebbe rivelarsi risolutivo per molte coppie in difficoltà.

Tuttavia, se in amore potremmo avere qualche incertezza, sul lavoro potrebbero arrivare importanti novità. Il sabato potrebbe portarci un’interessante conferma. Potrebbe riguardare la buona riuscita di un progetto, a cui teniamo particolarmente, o una nuova occasione lavorativa all’estero, che attendiamo da tempo.

Febbraio coincide con la rapida ed eccezionale ripartenza a mille dei nati sotto il segno dello Scorpione. Dopo aver trascorso una fine del 2021 non proprio emozionante, ci si aspettava da qualche tempo questa fase scoppiettante. Finalmente è arrivata l’ora di raccogliere i frutti del nostro lavoro. In amore e in ambito lavorativo, il prossimo weekend si presenta come una dolce ciliegina su una colorata torta. Chi vive un rapporto di coppia consolidato nel tempo, potrebbe ricevere una romantica proposta al chiaro di luna. I prossimi giorni saranno l’ideale per pensare alla programmazione di coppia e per gettare lo sguardo all’immediato futuro.

Del resto, anche sul lavoro, sono in arrivo novità entusiasmanti. Nonostante stia per terminare una settimana molto faticosa rispetto al solito, avremo modo di godere al meglio dei risultati acquisiti. Per qualcuno di noi, potrebbe presto arrivare un piccolo ritocco allo stipendio, per altri un’insperata promozione. Sta di fatto che siamo carichi e lanciati verso le possibili novità, che la buona sorte e le stelle potrebbero riservarci in futuro.

