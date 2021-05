Il fascino del libro sarà anche legato indissolubilmente alla carta nei secoli, ma è anche vero che lo spazio in casa è quello che è. Inoltre, acquistando ogni libro che ci viene in mente di leggere è possibile che finiremmo per spendere un patrimonio. La soluzione si chiama ebook, o libro digitale. Ormai è un sistema di lettura sdoganato e collaudato, al punto che leggere in digitale è un’esperienza piacevole tanto quanto leggere la carta. Sui nostri dispositivi, come smartphone, computer o appositi lettori ebook, possiamo tenere librerie sterminate, risparmiando spazio e denaro. Esistono molti portali su cui poter acquistare libri digitali. Ma se ci dicessero che, con le giuste dritte, possiamo averli senza sborsare un euro?

Ogni appassionato di libri deve sapere che in questo modo può scaricare migliaia di capolavori gratis con un solo clic

Non si tratta di pirateria. L’editoria va più che mai supportata. Ma ogni appassionato di libri deve sapere che in questo modo può scaricare migliaia di capolavori gratis con un solo clic. Infatti, anche se molti non lo sanno, esistono molti progetti costituiti per incentivare la lettura. Questi progetti mettono a disposizione dei lettori digitali centinaia e centinaia di testi gratuiti e facilmente scaricabili. È come avere sempre a portata di mano delle immense biblioteche che non ci chiederanno mai i libri indietro. Vediamo insieme dove scaricare i nostri libri gratuiti in modo semplice e veloce.

Centinaia di librerie digitali gratuite: dove rifornirsi di letture senza spendere un soldo

Il re dei progetti di lettura gratuita è senza dubbio il progetto Gutenberg, nato nel 1971 e poi passato al digitale con l’avvento di internet. Il loro sito mette a disposizione la bellezza di 40.000 testi scaricabili gratuitamente, sia in italiano che in altre lingue. Stessa cosa vale per progetti minori ma di grande prospettiva, come Liber Liber o StreetLab, che mettono a disposizione circa 4.000 libri a testa. Ma attenzione perché anche grandi catene di distribuzione, come Mondadori, ha una sezione online in cui possiamo scaricare legalmente e gratis circa 37.000 avventure. Un vero paradiso per ogni appassionato di lettura.

Approfondimento

7 grandi romanzi da leggere in un pomeriggio, dal più lungo al più corto