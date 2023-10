Cucinare a casa è più economico che comprare gli stessi piatti pronti al supermercato? La risposta sembra scontata, ma i risultati di questo studio sono sorprendenti

Tante persone preferiscono comprare i piatti già pronti al supermercato perché, così, si risparmia tempo. Anche se c’è la consapevolezza che si spenderà di più. Almeno, sulla carta, perché c’è uno studio britannico, recente, dal quale emergono dei risultati sorprendenti. Ed ecco quali sono.

Sono sempre di più le persone che, costrette dagli orari di lavoro, devono affidarsi ai piatti pronti comprati al supermercato. Che hanno l’indiscutibile vantaggio di far risparmiare tempo, visto che basta riscaldarli per metterli in tavola. Però, le famiglie devono anche tenere conto dei costi da sostenere.

Infatti, sono in tanti a ritenere che comprare queste pietanze già pronte comporti una spesa superiore a quella fatta per cucinarli, da zero, a casa. Almeno, questa è la percezione comune. Sarà vero? Cioè, cucinare a casa è più economico che comprare gli stessi piatti pronti al supermercato? Prima di rispondere automaticamente di sì, leggete di dati di questo studio dell’Università di Aberdeen.

Ecco cosa è emerso di sorprendente da uno studio fatto in Gran Bretagna sui costi dei piatti pronti o fatti a casa

Un recente articolo del Daily Mail, pubblicato sul loro sito, ha raccontato i risultati della ricerca. Effettuata su 54 dei piatti britannici pronti che si possono acquistare nei loro supermercati. Ebbene, la risposta sembra non ammettere repliche. Ovvero, è stato calcolato che i piatti pronti risultavano più cari di circa 1 sterlina rispetto agli stessi cucinati a casa.

In pratica, una persona spende 1,15 euro in più se si compra una porzione al supermercato. Qualche esempio? Una torta rustica di manzo costava, ogni etto, 22 pence rispetto ai 64 del piatto già pronto. Insomma, per una famiglia alle prese con i conti e che, magari, ricorre al trucco dei ragionieri per farli quadrare, non una bella notizia.

Cucinare a casa è più economico che comprare gli stessi piatti pronti al super? Attenzione a questi aspetti

Insomma, sembra una partita chiusa in partenza a favore della cucina casalinga. Ma c’è un però. La ricerca non tiene conto di alcuni aspetti importanti. Il primo è il costo del gas per cucinare. Il piatto pronto lo riscaldi in pochi minuti col microonde. Quella da preparare, invece, va cucinato, magari, per parecchi minuti, con relativo costo del gas.

In più, il tempo è denaro e con quello che si risparmia a non dover preparare il pasto si possono fare molte altre cose. Senza contare che cucinare comporta, poi, dover lavare pentole, utensili e tutto quanto impiegato per la preparazione. Ovvero, più acqua e detersivo usati. Siamo, allora, proprio sicuri che un piatto pronto costi di più dello stesso fatto a casa? Il dubbio rimane.