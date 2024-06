Settimana scorsa, complice le elezioni europee e poi quelle future in Francia che potrebbero essere destabilizzanti per tutta l’area euro, i mercati europei hanno fatto una forte virata al ribasso. I mercati americani invece, hanno continuato a salire e a segnare nuovi massimi. Cosa accadrà da ora in poi? Nelle serie strouche dal 1898 ad oggi, il mercoledì è stato notato come un giorno importante. Oggi potrebbe essere decisivo per i mercati azionari: cosa accadrà?

Puntare sulle small cap europee? La view di Geoffroy Goenen, Head of Fundamental European Equity Management di Candriam

Le small cap europee hanno subito una correzione del 25% tra novembre 2021 e ottobre 2023, risultando ora valutate meno delle large cap, cosa storicamente anomala. Le small cap sono scambiate con un rapporto P/E a 12 mesi di 14,2x, inferiore alla media decennale di 19,1x, mentre le large cap sono a 14,6x, vicino alla loro media storica di 15,5x.

Le ragioni di questa correzione includono:

impatto maggiore dell’aumento dei tassi a lungo termine sulle small cap.

Deflussi dall’Europa dovuti alla guerra in Ucraina e alla crisi energetica, colpendo soprattutto gli asset meno liquidi come le small cap.

Riduzione prolungata delle scorte che ha pesato sugli ordinativi delle aziende più piccole, in particolare nei settori healthcare, industriale e dei prodotti chimici speciali.

Difficoltà di confronto post-Covid per alcune aziende, specialmente nel settore dei beni di consumo voluttuari.

Nonostante queste difficoltà, si ritiene che i punti di forza delle small cap, come agilità e innovazione, rimangano intatti. La loro ripresa potrebbe essere imminente grazie a potenziali catalizzatori come:

taglio dei tassi di riferimento da parte della BCE.

Rialzo degli indicatori anticipatori (Euro Composite PMI).

Accelerazione degli utili delle small cap negli ultimi due trimestri.

Tuttavia, la selettività rimane fondamentale. Un approccio disciplinato basato su cinque criteri d’investimento (qualità della gestione, crescita del mercato, vantaggi competitivi, redditività e livelli di debito adeguati) è essenziale. Inoltre, si sottolinea l’importanza degli aspetti ESG per affrontare le sfide della crescita sostenibile.

In conclusione, le attuali valutazioni offrono interessanti opportunità d’investimento nelle small cap, specialmente quelle con utili in crescita e capacità innovativa, con un rimbalzo previsto che potrebbe finalmente concretizzarsi.