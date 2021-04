Poste italiane è sempre vicino al cittadino. Ogni mese permette ai pensionati e invalidi, di recarsi presso gli uffici postali in completa sicurezza, per ritirare in contanti la pensione. Garantisce la consegna dei contanti a casa tramite l’accordo stipulato con l’Arma dei Carabinieri.

Inoltre, aiuta i cittadini a risparmiare tramite varie forme di investimento. Infatti, prevede una vasta gamma di buoni fruttiferi postali per investire in sicurezza e per ogni occasione. Ha lanciato un’eccezionale offerta di buono postale ad interessi vantaggiosi con assegno pensione fino a 80 anni senza brutte sorprese. Analizziamo in breve di cosa si tratta e come sottoscrivere i buoni postali comodamente da casa senza recarsi in Posta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Occhio a queste sorprese vantaggiose per i clienti di Poste Italiane, ecco le offerte da non perdere

Prima di addentrarci nelle offerte attualmente in vigore dei buoni postali bisogna precisare che non hanno costi di rimborso o sottoscrizioni. Fatto salvo per gli oneri fiscali. Il capitale investito si può richiedere in qualsiasi momento e sono sottoposti ad una tassazione agevolata del 12,50%.

Inoltre, è possibile scegliere la classica forma cartacea oppure, la forma più moderna, si tratta dei buoni fruttiferi postali demanializzati.

I buoni sono semplici da sottoscrivere, e con l’App BancoPosta la sottoscrizione può essere effettuata anche online, evitando di andare negli uffici postali.

I buoni postali sono forme di investimento sicuro, garantiti dallo Stato ed emessi da Cassa Depositi e Prestiti.

Buono con obiettivo pensione

La preoccupazione della maggior parte degli italiani è la difficoltà di percepire una pensione decente alla fine della carriera lavorativa.

Poste Italiane permette di pensare al proprio futuro con serenità. Si tratta del Buono Obiettivo 65 che permette di ottenere una rendita mensile tra i 65 e gli 80 anni di età. La rendita si costituisce acquistando Buoni Obiettivo fino a 54 anni.

L’assegno è erogato a partire dai 65 anni di età fino al compimento dell’80° anno. Il capitale investito può essere rimborsato in qualsiasi momento. Tramite il sito di Poste Italiane è possibile operare una simulazione.

Quindi, occhio a queste sorprese vantaggiose per i clienti di Poste Italiane, ecco le offerte da non perdere ma non solo. Per saperne di più, consultare il sito di Poste Italiane qui.