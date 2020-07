Il cedolino di agosto è online, e come già annunciato da INPS ci sono delle novità in arrivo per tutti. Dal momento che a oggi la fine dello Stato di emergenza è fissata al 31 luglio 2020, ci chiediamo se anche il pagamento delle pensioni avverrà in anticipo come nei mesi precedenti. Nel nuovo cedolino per le pensioni sarà possibile controllare le trattenute sindacali, in virtù di una maggiore trasparenza. Inoltre, sarà possibile per i pensionati vedere se c’è un addebito o un accredito sull’importo della pensione di agosto in base al modello 730.

Le novità INPS, ecco come cambia il cedolino

Rispetto ai mesi precedenti i pensionati potranno sapere in anticipo, attraverso la consultazione del cedolino pensioni online, se otterranno un rimborso o una trattenuta. Infatti, per le pensioni del mese di agosto chi ha indicato come sostituto d’imposta INPS, con la dichiarazione dei rediti 2020 potrà controllare l’esito del conguaglio del modello 730, se a debito o a credito. Tutto questo è possibile attraverso il servizio online dedicato al cittadino “Assistenza fiscale (730/4)”. Un’altra novità riguarda la trasparenza e l’obbligo di comunicazione delle trattenute sindacali, imposte a tutti gli enti previdenziali. Pertanto, attraverso il cedolino pensioni i cittadini sapranno le trattenute a seguito di eventuali quote associative.

Come consultare online il cedolino

Partendo da questi presupposti e da quanto finora detto, per poter visualizzare il nuovo cedolino per le pensioni bisogna accedere alla propria area riservata con SPID, PIN, CSN e CIE. Una volta entrati cercate “cedolino pensioni” e cliccate su “verifica pagamenti”. Selezionate il mese per visualizzare i pagamenti corrispondenti. In quest’area potete anche modificare i vostri dati anagrafici, visualizzare la certificazione unica oppure fare delle comunicazioni. Il pagamento delle pensioni in contanti dovrebbe avvenire sabato 1° agosto, mentre per l’accredito sul conto corrente si deve attendere il lunedì 3 agosto.