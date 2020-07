Nuove banconote da 5 e 10 euro. Cosa cambia? Quelle vecchie sono ancora valide? È arrivato l’annuncio ufficiale dalla BCE-Banca centrale europea e a partire dalla prossima settimana entreranno in vigore le nuove banconote da 5 e 10 euro. Cosa cambia rispetto alle precedenti? Quelle vecchie saranno ancora valide?

Nuove banconote da 5 e 10 euro. Cosa cambia? Quelle vecchie sono ancora valide?

Sono le prime banconote firmate da una donna, il presidente Lagarde. Le banconote con la firma degli ex presidenti saranno ancora valide ovviamente. Ma ci sono delle novità. Le banconote riportano la firma del presidente della BCE in carico al momento della stampa motivo per cui su queste nuove banconote ci sarà la firma del presidente attuale Lagarde e saranno le prime banconote firmate da una donna, dopo quasi vent’anni dalla circolazione dell’euro.

Chi è Christine Lagarde? La prima donna a firmare delle banconote

Lagarde è nata a Parigi e la scalata verso il successo non sembra essersi mai arrestata. Il 28 giugno 2011 il comitato esecutivo del fondo monetario internazionale l’ha scelta quale nuovo direttore generale dell’ente. Lagarde in tal modo è divenuta la prima donna a ricoprire il prestigioso incarico. Il 4 agosto un tribunale francese ha avviato un’inchiesta contro di lei per abuso d’ufficio; contrariamente al suo predecessore Strauss-Kahn, indagato negli Stati Uniti per violenza sessuale e per questo dimessosi, Lagarde non ha abbandonato l’incarico a capo dell’FMI come conseguenza dell’inchiesta.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Presidente della Banca centrale europea

Il 2 luglio 2019, Lagarde è stata designata dal Consiglio europeo per succedere a Mario Draghi come presidente della Banca centrale europea (BCE) a partire dal 1° novembre 2019. Il 17 settembre 2019, il Parlamento europeo ha votato a scrutinio segreto confermando la sua nomina con 394 voti a favore, 206 contrari e 49 astensioni.

In seguito al passaggio di consegne con il suo predecessore, assume ufficialmente l’incarico il 1° novembre 2019 diventando la prima donna alla guida della BCE.