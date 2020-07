Con quanti soldi contanti si può viaggiare senza rischi? Dopo il lockdown in pochi speravano di poter andare in vacanza quest’anno. E, invece, per fortuna, l’estate è arrivata, le valigie sono quasi chiuse, le mete sono state scelte ed il biglietto aereo è stato acquistato. Ebbene sì. Dallo scorso 3 giugno salvo modifiche, sono liberamente consentiti, in base alla normativa italiana, gli spostamenti per qualsiasi regione in Italia e per gli Stati dell’UE. Tuttavia, per tutelare la propria e l’altrui salute e per evitare di prenotare soggiorni negli Stati che prevedono forme di restrizione all’ingresso, si consiglia sempre di consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it Ma con quanti soldi contanti si può viaggiare all’estero senza rischi? Esiste un limite? Cerchiamo di rispondere alla domanda in questo articolo.

Con quanti soldi contanti si può viaggiare senza rischi

Per poter viaggiare in sicurezza si consiglia di portare sempre con sé oltre alle carte di credito e i bancomat che possono essere abilitati al prelievo di soldi fuori Europa, anche soldi contanti. Con quanti soldi contanti si può viaggiare senza rischi e quale differenza c’è se si viaggia dentro l’Europa o fuori?

Il limite per viaggiare senza rischi

Il viaggiatore può portare con sé senza rischi fino a 9.999,99 euro di soldi in contanti sia che esca o entri dall’Italia. Il limite deve essere rispettato anche per i viaggi intercontinentali non solo quindi per i viaggi in Europa. Quando il viaggiatore supera il limite dei 10mila euro di soldi in contanti, invece, deve dichiarare l’importo alla Dogana. Deve, infatti, compilare, sottoscrivere e depositare presso gli uffici doganali un apposito modulo. La mancata dichiarazione costituisce una violazione della normativa valutaria e comporta sanzioni amministrative irrogate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Oltre alle sanzioni è previsto anche il sequestro amministrativo nella misura del 30% o del 50% della somma in eccedenza al limite fissato.