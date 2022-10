Nuova truffa sulla posta elettronica che sta colpendo molti utenti gmail

Le minacce informatiche sono ormai all’ordine del giorno e sempre più utenti, in giro per il Mondo, diventano vittime di attacchi hacker. Lo scopo di questi ultimi è sostanzialmente quello di trarre vantaggi, spesso economici, sfruttando l’inesperienza di alcune persone verso il web e gli strumenti digitali.

Il più delle volte, infatti, questi tentativi di frode hanno successo non per negligenza, ma anche a causa di una semplice distrazione. È molto importante, quindi, prestare molta attenzione quando si utilizzano computer, smartphone e altri dispositivi elettronici.

In particolar modo, bisogna stare all’erta soprattutto quando si usano le applicazioni o i servizi più comuni, come ad esempio WhatsApp, gli SMS o la posta elettronica.

Attenzione a questa nuova truffa sulla posta elettronica perché è davvero subdola

Nelle ultime settimane, si sta nuovamente diffondendo un attacco hacker che già nei mesi scorsi ha violato decina di migliaia di account di posta elettronica. Stiamo parlando della truffa legata alla ricezione di alcune e-mail sospette, da parte di presunte multinazionali, o aziende famose.

Per farla breve, un gruppo di hacker, sfruttando il servizio di inoltro SMTP di Google, sta recapitando nella casella postale di tantissimi utenti migliaia di messaggi. Questi ultimi contengono proposte di marketing, offerte di lavoro, sconti imperdibili e altre richieste che, ad un primo sguardo, potrebbero sempre convenienti ed interessanti. Peccato che i mittenti di queste e-mail siano però palesemente falsi. Gli hacker, infatti, in questo caso, hanno falsificato i marchi delle aziende ed hanno inviato e-mail contenenti malware o tentativi di phishing.

Per accorgersi dell’inganno, basterebbe guardare l’indirizzo e notare che non c’è alcun collegamento con le varie organizzazioni, ma possiedono tutti il dominio gmail (dopo la @). In generale, quindi, è importante ricordare che raramente un’organizzazione di alto profilo inoltra delle e-mail tramite un account gmail, hotmail o altro.

Come riconoscere un tentativo di phishing e segnalarlo a Google

Google, già di per sé utilizza funzioni di sicurezza avanzatissime per bloccare questi tentativi di truffa, avvisando l’utente della loro pericolosità. Tuttavia, è importante ricordare che a volte, nonostante le protezioni, basta una sola svista per ritrovarsi con i dispositivi compromessi e con il rischio di una fuga di dati bancari e/o personali.

In tal senso, quindi, è importante fare attenzione non solo alla autenticità del mittente, ma anche alla natura del messaggio. Infatti, bisogna sempre diffidare da:

messaggi che sembrano urgenti, provenienti da parenti, amici, o istituzioni autorevoli, come INPS, Poste Italiane e così via;

messaggi che sembrano troppo belli per essere veri, come promesse di guadagno, vincite di premi e altro.

Per segnalare a Google questa nuova truffa sulla posta elettronica, o un tentativo di phishing, accediamo su gmail, apriamo il messaggio sospetto e clicchiamo sui 3 puntini in alto a destra. Dopo di che, ci basterà andare su “Segnala phishing”, così invieremo a Google un feedback riguardo l’intento malevolo dell’e-mail in questione.

Se, al contrario, Google dovesse erroneamente contrassegnare come phishing un messaggio sicuro, sarà sufficiente ripetere la stessa procedura e cliccare su “Segnala come non phishing”.

