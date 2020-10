L’isolamento domiciliare costituisce una misura alla quale si è sottoposti se si è venuti in contatto con un soggetto positivo o si è contratto il virus. Ebbene, in maniera dettagliata, vediamo quali sono le novità introdotte dal Governo sull’isolamento domiciliare, per contrastare l’epidemia. In particolare, sulla specifica questione dell’isolamento e della quarantena, è intervenuto il Comitato Tecnico Scientifico. Sulla scorta di quanto dallo stesso indicato, ora basteranno 10 giorni di isolamento ed un solo tampone negativo, per essere considerati guariti.

Quindi, diversamente da quanto previsto nel precedente regime emergenziale, il tempo obbligatorio di isolamento e quarantena si è ridotto da 15 a 10. Ciò vale, naturalmente, per coloro che versano nella su descritta condizione.

Regole da seguire per chi è sottoposto ad isolamento domiciliare

Una volta chiarito come sono cambiate le misure relative all’isolamento, proseguiamo con l’approfondire quali sono le regole da seguire durante il relativo periodo. Anzitutto, 1) bisogna rimanere in una stanza dedicata, dotata di buona ventilazione. La stessa, deve essere arieggiata regolarmente e deve essere avere possibilmente un bagno autonomo. 2) Bisogna dormire da soli e consumare i pasti nella stanza, limitando al massimo i movimenti negli altri spazi della casa.

Si deve, cioè evitare il contatto con il resto dei componenti della famiglia, mantenendo, in ogni caso, la distanza minima di 1 metro. 3) Non condividere con nessun altro biancheria e altri oggetti come: asciugamani, lenzuola, piatti, bicchieri e posate. 4) Usare la mascherina quando si esce stanza. Se si avvertono sintomi, tutte le persone che prestano assistenza devono indossare la mascherina. 5) Le superfici dei locali utilizzati dal soggetto in isolamento, devono essere pulite almeno una volta al giorno con prodotti disinfettati. Questi ultimi devono essere a base di candeggina alla concentrazione di 0,5 % di cloro attivo, oppure con alcol 70%.

La sanificazione

Inoltre, se il bagno è in comune, bisogna sanificarlo sempre dopo l’uso. 6) Chi effettua la pulizia e maneggia la biancheria e i rifiuti deve indossare camice e guanti monouso. 7) Gli oggetti della cucina, utilizzati dalla persona infettata o sospettata tale, devono essere lavati con attenzione con normale sapone. La biancheria, invece, va deposta in una busta o sacco e lavata separatamente in lavatrice. Alla temperature di almeno 60° per 30 minuti. In caso di cicli di lavaggio più brevi, invece, vanno utilizzate temperature superiori ai 60°.

8) Tutti i rifiuti devono essere smaltiti in un doppio sacchetto di plastica, da chiudere e deporre in un posto chiuso. 9) Infine, non si possono ricevere visite fino al termine del periodo di isolamento. Queste sono le istruzioni e le novità introdotte dal Governo sull’isolamento domiciliare.

