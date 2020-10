Nel mondo economico anglosassone, che è il più evoluto del mondo, ci sono molti libri fondamentali. Uno di questi è “The Little Book The Builds Wealth”. In un famoso passaggio, si parla dell’enorme vantaggio, per un’azienda, del “fossato economico”. Che poi non sarebbe altro che il vantaggio competitivo. Oggi talmente popolare che c’è pure un ETF, MOAT, che investe secondo questa filosofia. Gli effetti di rete sono spesso riconosciuti come il più potente tipo vantaggio competitivo. Questo a causa della loro natura di amplificazione. Essi sono definiti come il “fenomeno per cui un numero crescente di persone o di partecipanti migliora il valore di un bene o di un servizio”. L’economia digitale si basa essenzialmente su questi effetti di rete. Ma non tutti gli effetti di rete sono uguali. Noi vogliamo esaminarne alcuni. 5 trend di rete essenziali per guadagnare nell’economia digitale.

Questi trend sono i seguenti. Diretti, di mercato, di piattaforma, di dati e sociali. Cerchiamo di vederli in un breve dettaglio. Facendo anche qualche nome di società su cui investire e guadagnare seguendo queste tendenze.

5 trend di rete essenziali per guadagnare nell’economia digitale

Gli effetti di rete diretti sono i più facili da identificare. Potete pensare a qualsiasi prodotto che state usando e che migliora se le persone intorno a voi si uniscono si uniscono nell’utilizzarlo. Beneficiate immediatamente di un aumento dell’utilizzo da parte degli altri membri. Qualche nome? A livello personale, Facebook, e le sue controllate Instagram e WhatsApp. A livello professionale, Microsoft e la sua controllata LinkedIn. Ma anche Slack. A livello di soddisfazione della scoperta, Pinterest non lo batte nessuno. A livello di messaggistica abbiamo già citato WhatsApp. E la cinese Tencent ha costruito un impero intorno a WeChat.

Gli effetti di rete di mercato entrano in gioco quando un’azienda deriva il suo business dall’unione di offerta e domanda, clienti e fornitori, in una sorta di mercato. Qui i titoli su cui investire e guadagnare si chiamano Amazon, Etsy, Visa e Mastercard, Match Group, Zillow.

Gli effetti di rete di piattaforma si verificano quando un’azienda può mantenere un utente impegnato nel suo ecosistema di prodotti. E ricordate sempre che il software è una merce. Il vero valore è nell’ecosistema. Qui si parla di investire per guadagnare in società come YouTube e Twitch. Che non a caso sono di proprietà di Google e Amazon, rispettivamente. E poi in titoli azionari come Salesforce, Sony, Twilio e Fastly.

Altri due trend fondamentali

Gli effetti della rete di dati si verificano quando un’azienda ottiene un vantaggio strutturale raccogliendo i dati degli utenti. Questo vantaggio può diventare molto potente quando i dati stessi, a loro volta, diventano più preziosi per gli utenti. C’è qualcuno che ottenga più dati di Google, a giro? No, vero? Ma nell’ambito dati sono da investirci e guadagnarci anche DocuSign, CrowdStrike, Peloton e Spotify.

Gli effetti di rete sociali sono per molti versi il tipo più importante. Sono costruiti a partire dal forte appeal iniziale di un prodotto o di un servizio. E creano un effetto di moltiplicazione della storia di successo esistente una volta che si manifestano. E cosa risponde meglio a questa definizione del Bitcoin e delle altre criptovalute? Riguardo ai titoli su cui investire, i nomi sono Stripe, Zoom Video e Apple.