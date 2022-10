Novità in vista per il Toro in amore e c’è chi sfrutterà Tik Tok per far soldi

L’Ariete ultimamente sta rischiando grosso giocando con i sentimenti. Non prendere sul serio il partner finisce per logorare il rapporto. E l’altra persona sta pensando seriamente di troncare. È ora di crescere.

Novità in vista per il Toro in amore, alle prese con un flirt che sta diventando serio. Per ora, però, è meglio tenerlo per noi senza presentarlo alle amiche. Anche perché una di loro potrebbe fare da terzo incomodo.

Momento d’oro per i single dei Gemelli. Non solo per gli incontri che faranno, ma per il prezioso tempo libero a disposizione. Che sapranno impiegare molto bene, anche dal punto di vista culturale.

Il Leone ha il cuore che batte forte mentre liti in vista per la Vergine

Che cosa sta succedendo al Cancro? Va bene fantasticare e cercare di distaccarsi dalla vita quotidiana, come fossimo in vacanza, ma c’è un limite. Qualcuno si è dimenticato di pagare anche l’acconto Irpef. Piedi per terra.

Il Leone sembra ritornato adolescente visto come batte il cuore per una persona che ci affascina. Non è esattamente l’amore della nostra vita, però. Al massimo, divertiamoci in un fine settimana romantico nella città dell’amore.

Magari, la Vergine avrà ragione ad essere arrabbiata con il proprio partner, ma tenere il muso tutto questo tempo, cosa risolve? Diamogli una seconda chance. E tra qualche settimana tutto ci apparirà meno drammatico.

Gira male allo Scorpione e il Sagittario deve aprire gli occhi

Che invidia essere una Bilancia perché gli astri hanno deciso di incrementare il nostro conto in banca. E quel progetto sempre rimandato e tenuto in un cassetto, tiriamolo fuori. È il momento giusto per realizzarlo.

Povero Scorpione incompreso. Tutto quello che facciamo o diciamo ci si sta ritorcendo contro. A volte, dovremmo imparare a contare fino a 3 prima di parlare. Però, teniamo duro che presto si risolverà tutto.

Per il Sagittario è il momento della resa dei conti. Anzi, di rendersi conto di quanto siano false certe persone, dietro il loro sorrisino di circostanza. Scoprire cosa tramano ci manderà su tutte le furie. Prepariamo litri di camomilla.

Novità in vista per il Toro in amore e c’è chi sfrutterà Tik Tok per far soldi

I chili di troppo dovrebbero indurre il Capricorno ad alzarsi dal divano per andare a correre. Siamo, però, troppo pigri. Per fortuna, un’amica riuscirà a trascinarci in strada e ne saremo contenti.

Tik Tok sta incuriosendo qualcuna dell’Acquario che inizierà a pubblicare video erotici. Per noi è un gioco, ma qualcuno ci contatterà per avere foto sempre più spinte. Qualche presunta amica, poi, farà commenti che ci faranno star male.

Che pazienza ci vuole per chi è nato sotto il segno dei Pesci. Le utenze domestiche rincarate hanno diminuito il nostro conto. Per fortuna, non ci perdiamo d’animo e sapremo reagire nel modo più giusto.

