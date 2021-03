Esiste una tradizione millenaria che insegna quanto sia importante l’uso delle erbe naturali nella cura di alcuni disturbi. Tutti sanno, però, che in natura esistono non solo erbe benefiche per la salute, ma anche erbe velenose che possono, al contrario, essere molto pericolose. Per questo è fondamentale adottare qualche precauzione e fare molto attenzione agli effetti sulla salute quando si usano queste erbe.

Il corretto riconoscimento

Il primo consiglio, forse più scontato, è saper riconoscere, con assoluta certezza, le erbe che si intendono raccogliere. La cronaca locale, purtroppo, racconta continuamente di casi di intossicazione e avvelenamento per aver confuso la specie.

La qualità dell’ambiente in cui crescono le erbe

Quando si raccolgono le erbe in natura è importante prestare attenzione al luogo in cui le si raccoglie. L’ambiente naturale, infatti, deve essere incontaminato, lontano da fonti di inquinamento come vie trafficate, impianti industriali, etc. Se si raccolgono le erbe, poi, vicino a un corso d’acqua è indispensabile alzare il livello di guardia. Batteri, parassiti o inquinanti dannosi potrebbero stagnare nelle acque e riprodursi sulle erbe.

La giusta attenzione nella preparazione e conservazione

Una volta raccolte le erbe è necessario pulirle per procedere con la conservazione.

Alcune specie vanno consumate fresche, altre devono essere essiccate al sole, altre ancora conservate in base alcolica (sotto forma di tinture o liquori medicinali) o in olio di semi. In ogni caso è indispensabile procedere a una pulizia profonda delle erbe raccolte, eliminando ogni traccia di umidità residua. In questo modo si scongiurerà il pericolo di eventuali muffe dannose per la salute. Infine, il consiglio è di preparare piccole quantità di prodotto per evitare che si rovinino col tempo.

Attenzione ai tempi di conservazione

Le erbe (ma anche i fiori e le radici) essiccate possono essere conservate fino a un massimo di un anno, mentre quelle conservate in base alcolica per massimo 18 mesi. Per le preparazioni cosmetiche – unguenti e creme – i tempi si riducono (massimo 3-4 mesi), mentre gli oleoliti, i detergenti e i sali hanno durata maggiore.

In tutti i casi si devono utilizzare contenitori in vetro, pulitissimi, meglio se sterilizzati. È buona norma conservare i prodotti in luoghi asciutti, lontani da fonti di luce.

Con questi piccoli consigli e prestando attenzione agli effetti sulla salute quando si usano queste erbe, si potranno risolvere piccoli e grandi disturbi, in modo del tutto naturale.