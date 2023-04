Non sono solo giocattoli questi peluche, attenzione a non buttarli perché i collezionisti li pagherebbero a peso d’oro

Ognuno da bambino ha avuto diversi peluche e talvolta continua a possederne. Talvolta può trattarsi anche di vecchi pupazzi impolverati, trovati in qualche baule in soffitta o in cantina, magari di qualche familiare. Qualunque sia la storia dietro al peluche, prima di donarlo o disfarcene per fare spazio, fermiamoci ad osservarlo: talvolta potrebbe valere più di quanto pensiamo.

I peluche rappresentano degli amici fedeli da abbracciare durante l’infanzia. Non solo per i bambini però sono preziosi, lo sono anche per gli adulti e a volte non solo per un valore sentimentale. Tante sono le persone che crescendo continuano ad amarli e a collezionarli, cercando di accaparrarsi soprattutto quelli più rari e pregiati.

Se casualmente dovessimo averne di tale genere potremmo ricavarne davvero un bel gruzzolo. Quindi, quando ritroviamo qualche peluche sarà bene fare qualche ricerca per averne una possibile stima del valore. Potremmo avere piacevoli sorprese.

Non sono solo giocattoli questi peluche, attenzione a non buttarli poiché potrebbero farci guadagnare soldi

Diversi sono i giocattoli richiesti dai collezionisti, basti pensare alle sorprese degli ovetti Kinder o ad alcune Barbie, e i peluche non fanno eccezione. Addirittura, tra i giocattoli più costosi al Mondo vi è proprio un orso di peluche della Steiff, venduto alla cifra record di circa 2 milioni di dollari e ora esposto al Museo dell’orsacchiotto in Corea. Come si sarà inteso dalla cifra, non è un comune peluche, infatti indossa un completo Louis Vuitton, i suoi occhi sarebbero dei diamanti e avrebbe dei dettagli in oro.

Se è vero che nessuno di noi possiede qualcosa di simile, non è improbabile però poter avere altri peluche della Steiff molto ricercati. La Steiff è un noto marchio di peluche famosa soprattutto per i suoi orsetti, riconoscibili dal bottoncino e il logo sulle orecchie. Diversi gli orsetti vintage a edizione limitata molto quotati sul mercato del collezionismo. Secondo quanto riportato da Catawiki, vi sarebbero 6 orsetti di colori diversi mai immessi nella collezione ufficiale perché dei semplici campioni. Uno di questi, di colore blu, avrebbe avuto come prezzo di vendita 58mila dollari.

Avrebbe un prezzo ancora maggiore l’orsetto bruno prodotto in solo 80 esemplari nel 1912 per il naufragio del Titanic. Si aggirerebbe sui 128mila dollari. Poco meno varrebbe l’esemplare del 1904 contenente bacchette metalliche. Cifra importante ma meno alta, ossia 28mila dollari, per i pochi orsetti Steiff contenenti una borsa dell’acqua calda del 1910.

Non solo orsetti di peluche

Dopo aver visto i pezzi grossi del mercato dei peluche, passiamo a cifre meno alte ma che comunque non disdegneremo. Secondo le stime di Catawiki, altri peluche Steiff in edizione limitata richiesti sul mercato sarebbero l’Orsacchiotto Harley Davidson, Minnie e Topolino per l’anniversario dei 70 anni, Pikachu. Questi ultimi due destinati al mercato giapponese. Il valore si aggirerebbe sui 350 euro per l’orso e supererebbe i 400 euro per gli altri.

Oltre a tanti altri peluche Steiff, ricercati e di pregio sono anche altri pupazzi di altre marche. Da menzionare Furby, animaletto interattivo ricoperto di pelo uscito negli anni ‘90. Le prime edizioni varrebbero anche 500 euro. Altri pupazzi molto amati e contesi sono anche alcuni vintage della Disney. Possiamo farcene un’idea sui siti dedicati alla loro vendita. La volpe di Pinocchio prodotta dalla Trudi avrebbe un valore attorno ai 200 euro. Il peluche grande Nestlé del procione Meeko di Pocahontas sui 100 euro.

Quindi non sono solo giocattoli questi peluche, attenzione a non buttarli dato che, se volessimo liberarcene, potremmo ricavarne qualcosa vendendoli. Ovviamente le stime precise dipenderanno dalle condizioni: integrità, etichette, confezione. Vi sono tanti altri peluche che potremmo piazzare a buon prezzo, motivo per cui sarà sempre bene informarsi al riguardo, tanto più in caso di pezzi a edizione limitata. Potremmo venderli presso appositi siti online o rivenditori di giocattoli che trattano anche pezzi da collezionismo.