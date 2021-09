La parola vintage è ormai entrata nel nostro vocabolario quotidiano. L’amore travolgente per tutto ciò che è antico esercita il suo fascino su molti di noi. Ma il vintage sta prendendo piede non soltanto nell’abbigliamento e nel design, ma addirittura nelle abitudini alimentari.

Sono già stati pubblicati libri di cucina vintage, e ora questa moda sta coinvolgendo anche i bar e i locali notturni. È così che sono tornati alla ribalta i cocktail vintage. I drink più amati del secolo scorso tornano protagonisti delle serate fuori, a volte nella loro versione originale, a volte un po’ modernizzati. Ma vediamo cosa ordinare al bar per ricreare una perfetta atmosfera vintage.

Non solo vestiti, tornano di moda anche i cocktail vintage, eccone alcuni

Le origini dei cocktail sono avvolte dal mistero ma sappiamo con certezza che erano già diffusi nell’800. Fu però con l’avvento del proibizionismo in America che i cocktails divennero veramente di moda. Da allora, quella di preparare i cocktails è diventata una vera e propria arte. Oggi possiamo sorseggiare cocktails incredibilmente elaborati, ma a volte un tuffo nel passato è quello che ci vuole. Vediamo quindi quali erano i cocktail più amati negli speakeasy americani. Non solo vestiti, tornano di moda anche i cocktail vintage, eccone alcuni.

Semplici, ma di gran classe

Alcuni cocktail vintage non sono mai completamente spariti, ma oggi stanno tornando alla ribalta in tutto il loro alcolico splendore. Cosa c’è di più classico di un Sidecar, ad esempio? Si tratta di un cocktail inventato alla fine della prima guerra mondiale, che ebbe immediato successo soprattutto a Londra e Parigi. Preparato con cognac e liquore all’arancia, il suo sapore pungente saprà renderlo protagonista delle nostre serate.

Spostandoci dall’altra parte dell’oceano, il cocktail più amato nella Grande Mela era sicuramente il Manhattan. Già in circolazione negli anni ‘70 dell’800, e da allora non ci ha mai abbandonati. Un drink raffinato adatto sia come aperitivo, che a fine serata.

Anche per i veri nostalgici

Ma se siamo dei veri nostalgici dei vecchi tempi, puntiamo certamente sul nobile ‘old fashioned’. Il suo nome significa ‘alla vecchia maniera’, ed era il cocktail preferito sulla frontiera americana negli anni ‘80 dell’800. Questo cocktail è una vera opera d’arte, a base di whiskey, Angostura, zucchero e acqua tonica. Saprà darci un’aria raffinata ma senza rinunciare al divertimento.

