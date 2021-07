Non è soltanto la moda nel vestiario che cambia continuamente e spesso ripropone stili vintage: anche nell’arredamento a volte possono tornare in voga vecchi elementi rivisitati in chiave contemporanea. È quello che sta succedendo a degli oggetti un tempo comunissimi nelle case più raffinate, che poi sono spariti dalla circolazione. Ma ora stanno ritornando di moda, e con una reinterpretazione più moderna. Anche noi possiamo trasformare il nostro salotto in un interno da catalogo con questi elementi d’arredo che oggi sono tornati alla ribalta. Scopriamo quali.

Sembravano destinati a sparire ma questi elementi di design stanno tornando di moda

Ma di quali elementi di design stiamo parlando? Si tratta dei trofei di caccia, sia quelli da parete che quelli da pavimento. Ma niente paura: non stiamo parlando di trofei veri. Grazie all’aumentata sensibilità verso l’ambiente e il benessere degli animali, oggi vanno di moda i trofei di caccia finti, in materiali sintetici. Si tratta di puri elementi d’arredo, naturalmente non di veri animali impagliati. Può sembrare strano, ma sempre più persone li scelgono per arredare il proprio salotto. Sembravano destinati a sparire, ma questi elementi di design stanno tornando di moda. Come possiamo sfruttarli anche noi?

Colori e materiali più moderni

Innanzitutto, il trofeo che va di moda oggi non deve necessariamente essere realistico. Esistono ad esempio finti trofei di animali fantastici, come draghi e unicorni, ma anche trofei di animali veri, ma rivisitati per renderli più artistici. Ad esempio teste di cervi con colori sgargianti, o scheletri di materiali moderni come l’acciaio o il vetro.

Ma non stiamo parlando soltanto di accessori da parete, bensì anche di elementi d’arredo per il pavimento. Perché non rimodernare un po’ il salotto con una pelle d’orso fucsia o blu? O un bel tappeto in pelle di mucca pezzata bianca e arancione? Perfetto per rendere meno noiosa la zona giorno.

