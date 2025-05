Non solo Tesla: la start-up legata a Jeff Bezos rivoluziona i motori elettrici con un modello economico ed efficiente

Il settore delle auto elettriche è in continuo fermento e una nuova realtà potrebbe rubare la scena alla Tesla di Elon Musk. Si tratta della start up Slate Auto, sostenuta da Jeff Bezos, che ha lanciato un pick-up elettrico.

La peculiarità del veicolo sarebbe il prezzo: appena 20.000 dollari nella versione base. Un costo decisamente più basso rispetto a quello dei principali concorrenti, come Tesla (che parte da 41.000 dollari). Come ha sottolineato il CEO di Slate Auto, Chris Barman, il modello è stato progettato per offrire un mezzo “essenziale” ai clienti, semplice da guidare, accessibile e personalizzabile, senza fronzoli o accessori di lusso e altamente tecnologici. I punti di forza del veicolo elettrico, dunque, sono l’utilità e l’adattabilità.

Pick-up Slate Truck: le caratteristiche

Il pick-up elettrico di Slate Auto è personalizzabile con più di 100 accessori. Da veicolo base, dunque, può trasformarsi in un SUV a cinque posti, in grado di reggere 650 kg di carico utile e trainare fino a 453 kg. Nella versione più economica, la struttura è minimalista, con finestrini a manovella, manopole fisiche per il climatizzatore, un supporto universale per smartphone e una porta USB.

Anche l’estetica è innovativa, visto che la carrozzeria è stata pensata per essere wrappata e non verniciata, in modo tale da cambiare aspetto all’auto ogni volta che si vuole, senza spendere troppo. Il Slate Truck, inoltre, ha una batteria standard da 52,7 kWh, per svolgere circa 240 km di autonomia nel ciclo misto. Si può, però, scegliere una batteria accessoria da 84,3 kWh, per una riserva fino a 385 km. Se effettuata a casa, la ricarica completa impiega 11 ore, mentre presso le colonnine DC, la batteria può passare dal 20% all’80% in circa 30 minuti.

Per quanto riguarda la sicurezza, Slate è dotato di frenata automatica d’emergenza, avviso di collisione frontale e consente di aggiungere fino a 8 airbag. Slate Auto produrrà il pick-up direttamente negli USA e il veicolo dovrà essere ordinato online e ritirato comodamente in un punto vicino alla propria casa. Gli interessati possono già provvedere alle prenotazioni, versando un deposito rimborsabile di 50 dollari. I primi modelli saranno distribuiti ai clienti entro la fine del 2026.

Slate Auto fa tremare Tesla?

Il prezzo contenuto del pick-up Slate lo rende. L’annuncio da parte di Slate Auto arriva in un p, che sta registrando utili trimestrali al di sotto delle aspettative (nel primo trimestre il calo è stato del 9% rispetto all’anno precedente). È dal 2018, inoltre, che Musk sta promettendo la realizzazione di un’auto elettrica a circa 25.000 dollari. Il piano, finora, non ha avuto riscontro e, per gli analisti di Reuters, si sarebbe definitivamente arenato a causa della concorrenza cinese.

Ai dati finanziari negativi, si aggiunge l’ondata di proteste che ha travolto molte sedi di Tesla, oggetto di violenti atti vandalici, come forma di protesta contro la decisione di Elon Musk di scendere in politica al fianco di Donald Trump.

In un simile contesto, il pick-up Slate Truck sembrerebbe non una provocazione bensì un progetto legato a esigenze concrete della clientela, che chiede automobili funzionali alle attività quotidiane. Il successo, ovviamente, non è garantito e ci sarà solo se l’azienda riuscirà a creare un circolo industriale efficace e all’avanguardia.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.