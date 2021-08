Nei nostri articoli abbiamo spesso analizzato informazioni riguardanti la salute del cuore e come preservarla. Per questo motivo a volte abbiamo presentato studi scientifici che spiegavano l’utilità di seguire un buon regime alimentare per rimanere in salute. Altre volte abbiamo invece sottolineato ai nostri lettori come determinate informazioni e credenze possano avere dei limiti. Ad esempio, riguardo quest’ultimo fatto abbiamo spiegato perché prima di spendere in alimenti e integratori ricchi di omega 3 sarebbe meglio conoscere questo studio.

Oggi vogliamo dare ai nostri lettori qualche consiglio riguardante la salute del cuore che permette di proteggere la propria salute senza doversi sforzare particolarmente. Infatti, non solo l’alimentazione ma anche queste due semplicissime azioni aiutano a proteggere il cuore.

Un nemico invisibile della salute

Spesso quando si parla di prevenzione del cuore e di malattie cardiovascolari si consiglia di stare particolarmente attenti all’alimentazione e all’attività fisica. Per esempio, la Fondazione Veronesi consiglia di limitare il consumo di sale se si vuole preservare la salute del proprio cuore e quella delle proprie arterie. Eppure, esiste un ulteriore fattore che solamente poche persone tengono di conto ma che può intaccare la salute del cuore. Parliamo dello stress cronico, un elemento che secondo la stessa Fondazione Veronesi potrebbe rendere una persona più suscettibile a morte per problemi cardiovascolari.

Non solo l’alimentazione ma anche queste due semplicissime azioni aiutano a proteggere il cuore

Quando si parla di stress è importante dividere questo fenomeno in due categorie principali. Da una parte si trova l’eustress, definito anche stress positivo. Quest’ultimo è benefico per la persona in quanto la aiuta a raggiungere i propri goal personali e ad acquisire un rinnovato equilibrio. Esiste invece uno stress cattivo, definito anche distress. Questa sarebbe una condizione capace di causare disagio e mancanza di equilibrio per un periodo di tempo prolungato.

Come risolvere questo problema

Quindi, come proteggere la propria salute evitando lo stress? Secondo quanto riportato dalla Fondazione Veronesi potrebbero essere due le modalità per allontanare questo rischio. Il primo è semplice e attuabilissimo nella vita di tutti i giorni. Secondo la Fondazione basterebbero infatti un quarto d’ora di risate al giorno per aiutare la salute del cuore. Infatti, la risata permette il rilascio di determinate sostanze chimiche, come ad esempio la dopamina, che provocano un personale senso di benessere. Il secondo consiglio che si può seguire è quello di stare bene attenti al proprio atteggiamento personale nei confronti dello stress. Sembrerebbe infatti essere proprio questo fattore a concorrere in maniera importante nella distinzione tra categorie di stress. Evitare di esporsi in maniera eccessiva all’ansia e mantenere un’inclinazione personale positiva aiuterebbe così ad abbassare la possibilità di incorre in patologie cardiovascolari.

