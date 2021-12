Dare una seconda vita a tutto ciò che utilizziamo nel quotidiano è un approccio culturale molto importante per il nostro Pianeta. Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di riutilizzo creativo, che è diventato un’arte vera e propria. Esistono tante associazioni e corsi, che aiutano a realizzare piccoli capolavori da materiali di scarto. Ecco, ad esempio, come riutilizzare vecchi maglioni di lana per creare confezioni regalo e chiudipacco originalissimi. Il limite per realizzarli è posto solo dalla fantasia, dalle idee e dalla creatività che ogni persona possiede.

Ecco come riutilizzare vecchi maglioni di lana per creare confezioni regalo e chiudipacco originalissimi

Capita spesso, anno dopo anno, di riporre nell’armadio degli indumenti, che rimangono lì per tutta la stagione. Quando però si decide finalmente di eliminarli dal guardaroba, non bisogna buttarli ma provare a riciclarli. A Natale, soprattutto con i maglioni di lana si possono realizzare cose molto interessanti.

I chiudipacco, ad esempio, sono di grande effetto e piuttosto facili da realizzare. Basta ritagliare da un cartoncino rigido delle sagome a forma di stella, di alberello, di cuore o anche, per i più bravi, di renna. A questo punto, su entrambi i lati, si può applicare con della colla a caldo la stoffa di lana, che poi andrà ritagliata. Con una fustellatrice, infine, praticare un foro nel quale inserire il nastrino da legare al pacco.

In alternativa, il cartoncino può essere usato solo come modello per ritagliare le forme desiderate. Bisogna ricavarne due per soggetto da cucire o incollare ai bordi, lasciando solo un piccolo spazio da chiudere dopo aver inserito l’imbottitura.

Entrambe le versioni possono essere contornate con dei cordoncini decorativi tono su tono o di colore diverso.

Con le maniche dei maglioni si possono realizzare dei bellissimi sacchetti regalo. Si può decidere la lunghezza a seconda del contenuto e cucire o incollare la base. Il polsino della manica sarà il bordo libero e aperto e si potrà anche rivoltare. Il sacchetto, infine, verrà chiuso con un bel nastrino colorato.

Allo stesso modo le maniche possono essere usate per contenere una buona bottiglia di vino, di spumante o di liquore, meglio ancora se fatto in casa.

Altre decorazioni sorprendenti

Le idee da realizzare a Natale con i maglioni di lana sono davvero tante.

Le sagome dei chiudipacco, di dimensioni maggiori, possono essere usate come decorazioni per l’albero o come fuoriporta. Rivestendo delle sfere di polistirolo si possono realizzare tantissime palline. Infine, avvolgendo la stoffa di lana attorno ad un cerchio di fil di ferro o polistirolo, si possono fare ghirlande mozzafiato. Ognuno di questi oggetti potrà essere decorato con nastrini, applicazioni in feltro, piccole pigne, rametti di abete e tanto altro.

Bisogna solo armarsi di fantasia e tanta voglia di fare.