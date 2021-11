Ci sono segni zodiacali che quest’anno hanno a dir poco fatto cilecca un po’ su tutti i fronti. Nonostante la tenacia e la voglia di fare, non hanno saputo cogliere le opportunità o semplicemente non si sono presentate. Sia in amore che sul lavoro si è tentennato, senza purtroppo riuscire a costruire qualcosa di valido e duraturo. Le poche disponibilità economiche poi hanno ridotto maggiormente qualunque aspettativa.

Ma come si suol dire, prima o poi la ruota gira. E ognuno può prendersi la sua rivincita e far valere finalmente i propri sacrifici e le proprie speranze. I pianeti, che fino ad oggi hanno contrastato alcuni segni, durante il 2022 allenteranno la presa e permetteranno l’arrivo di quel cambiamento tanto atteso e desiderato.

Non solo fortuna in amore e successo lavorativo, sono questi i segni zodiacali che nel 2022 saranno travolti da una valanga di soldi e premiati dalla sorte

Le stelle ci dicono che durante il 2022 un po’ tutti i segni beneficeranno di influssi positivi e fortuna. Ma ce ne sono alcuni che, in un certo senso, ne avrebbero più bisogno di altri dopo un anno di incertezze e dispiaceri.

E dunque per chi sarà estremamente positivo l’anno che verrà? Non solo fortuna in amore e successo lavorativo, sono questi i segni zodiacali che nel 2022 saranno travolti da una valanga di soldi e premiati dalla sorte: Toro e Vergine.

I segni di terra potranno quindi approfittare di quadrature più magnanime, che lasceranno spazio a desideri gratificati ed ambizioni realizzate. Solo alcuni pianeti imporranno dei limiti, ovvero Plutone, Urano e Saturno, ma con il tempo e la pazienza arriverà per tutti la giusta ricompensa.

Toro e Vergine

Per tutto il 2021, che è quasi terminato, nei nati sotto il segno del Toro, sia Giove che Saturno hanno influito negativamente sui rapporti interpersonali e provocato un’eccessiva stanchezza che non è di certo stata d’aiuto. Le opportunità di lavoro, infatti, sono state esigue e poco soddisfacenti. Ma ecco che, dopo un periodo difficilissimo, il 2022 sarà l’anno del riscatto. Sin da subito, condizioni decisamente migliori arriveranno sia in ambito lavorativo che finanziario grazie all’intelligenza, che da sempre contraddistingue il segno del Toro, e a formidabili e vantaggiose intuizioni. L’amore andrà a gonfie vele, prevarrà l’armonia e la fiducia in famiglia e per i single grandi incontri porteranno gioia inaspettata. Salute e buonumore da vendere.

Per il segno della Vergine il 2021 sarà decisamente impegnativo fino all’ultimo giorno. È stato un anno pervaso dal nervosismo e dallo stress. Il lavoro, pur non mancando, ha creato parecchie tensioni e ha reso i rapporti con gli altri difficili e limitati. Ma per il segno più meticoloso dello zodiaco, è in arrivo un 2022 che porterà tantissime novità e sorprese. Ritroverà pace e serenità e la vita professionale prenderà una svolta positiva e molto proficua dal punto di vista economico. La Vergine si riprenderà il tempo da dedicare ai propri cari e agli amici, e in amore raggiungerà grandi traguardi, probabilmente il matrimonio o forse la gioia di un figlio. Per i single occhi aperti: grandi novità all’orizzonte.