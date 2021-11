Ogni giorno produciamo tantissimi scarti, senza renderci conto del reale valore dei prodotti che utilizziamo. In cucina il discorso non cambia e il nostro vizio di buttare via ingredienti di utilità si consolida.

Quante volte abbiamo scartato le parti delle verdure che pensavamo non ci servissero per i nostri piatti? Eppure, si possono reimpiegare in talmente tanti modi diversi che nemmeno li immaginiamo.

La stessa cosa facciamo coi gusci delle uova, non sapendo che sono preziosissimi per queste funzioni. Questo vale anche per le scorze degli agrumi e i gusci delle noci.

I consigli che daremo oggi valgono, invece, per un altro ingrediente spesso trascurato, che non rientra praticamente mai nei nostri “piani di cucina”. Parliamo dell’olio extravergine di oliva contenuto nei barattoli delle conserve.

La necessità di un pensiero alternativo

È necessario, dunque, iniziare a pensare in modo diverso e ragionare su quanto possiamo risparmiare riutilizzando ingredienti ancora preziosi. Non a caso, avevamo spiegato come si potesse riutilizzare il liquido dei sottaceti che troppo spesso gettiamo nella spazzatura.

Allo stesso modo possiamo ridare vita al liquido delle conserve che compriamo così frequentemente al supermercato. Questi pratici consigli ci permetteranno di reinventarci in cucina ed evitare di mettere mano al portafogli ogni volta.

Chi getta l’olio delle conserve non sa che è prezioso e vale oro per risparmiare sulla spesa

Il costo medio di una bottiglia di olio extravergine di oliva non può farci restare indifferenti. Ce ne accorgiamo quando controlliamo lo scontrino dopo aver terminato la spesa.

Eppure, è un prodotto di cui difficilmente possiamo fare a meno e praticamente indispensabile in cucina. Infatti, lo usiamo per condire e insaporire tantissime ricette diverse.

Per sopperire ai costi dell’olio di oliva, però, possiamo adottare un metodo molto furbo. Ovvero, potremmo all’occasione riutilizzare l’olio delle conserve in sostituzione al classico prodotto.

Diamo sapore ai nostri piatti

È davvero semplice utilizzare l’olio delle conserve per insaporire i nostri piatti migliori. Le idee non mancano, sono davvero molte e tutte utilissime.

Per esempio, proviamo a metterne un cucchiaino sulla vellutata che abbiamo preparato prima di servirla in tavola; oppure aggiungiamone un goccio su uno squisito piatto di farfalle al sugo fatto in casa.

Quest’olio è ottimo anche per realizzare un delizioso pesto casalingo, per arricchire di gusto la pasta. Infine, potremmo spargerlo su un piatto di ottime zucchine alla cagliaritana, appena prima di infornarle.

Ecco perché chi getta l’olio delle conserve non sa che è prezioso e vale oro per risparmiare sulla spesa e arricchire di gusto ogni piatto.