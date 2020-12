Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chi condivide la propria casa con un gatto, si sarà molte volte chiesto se il proprio amico felino apprezzerebbe qualche piantina di erba gatta in casa. L’erba gatta (Nepeta cataria) è una pianta molto comune nelle zone mediterranee ed appartiene alla stessa famiglia di menta, salvia, e timo. Si è scoperto che l’erba gatta ha la proprietà di suscitare nella maggior parte dei gatti una reazione molto entusiasta. Un felino ‘sotto effetto’ di erga gatta può miagolare, rotolarsi, strofinarsi, masticare le foglie e comportarsi in maniera generalmente molto eccitata.

L’erba gatta ha questo effetto su circa due terzi dei felini, e la predisposizione ad amare l’erba gatta è ereditaria.

Se il nostro micio di casa è tra gli amanti dell’erba gatta, ecco qualche consiglio su come coltivare un’erba gatta rigogliosa per la gioia del nostro amico felino.

Le piantine hanno bisogno di molta luce

Possiamo acquistare l’erba gatta sotto forma di semi, oppure di piantine già germogliate. Se acquistiamo i semi, ricordiamoci che possiamo piantarli all’aperto soltanto in primavera. Se la stagione non è favorevole, possiamo sempre coltivarli al chiuso in un vaso.

I semi vanno annaffiati frequentemente fino alla germinazione, e in maniera regolare quando cominciano a nascere le piantine. L’erba gatta ama la luce solare, ma se viviamo in un clima particolarmente torrido, è meglio tenerla al riparo dal sole diretto nelle ore pomeridiane. Quando le piante cominceranno a fiorire, possiamo eliminare le punte degli steli, in modo da stimolare la crescita più rigogliosa delle foglie. Ecco come coltivare un’erba gatta rigogliosa per la gioia del nostro amico felino. Ma come convincere il gatto a prestare attenzione all’erba gatta?

Strofiniamo le foglie con le dita per attirare il gatto

Per invitare il nostro gatto a interagire con le piantine, esiste un trucco molto semplice. Basterà strofinare le foglie tra le dita. Le foglie rilasceranno sostanze che attirano i gatti, e molto presto il nostro amico felino noterà la presenza dell’erba gatta e comincerà a strisciarsi sopra. Attenzione perché l’erba gatta può anche creare reazioni abbastanza estreme, quindi teniamo d’occhio il micio sotto effetto di erba gatta per impedire che si cacci nei guai, per esempio che salga su un albero senza riuscire più a scendere (sì, succede davvero, ecco perché i gatti non riescono a scendere dagli alberi).