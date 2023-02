Pensi che il correttore serva solo a coprire occhiaie e macchie? Ecco 5 usi alternativi che non conosci

Il correttore è uno dei prodotti che non deve mancare del nostro beauty case. Non ne possiamo proprio fare a meno perché copre tutte le imperfezioni. Ma conosci questi modi alternativi di utilizzarlo? Vediamo di cosa si tratta.

Il make-up ha la capacità di mettere in risalto i punti di forza del nostro viso, ma anche camuffare qualche difetto. Infatti, utilizzando i prodotti giusti si possono, ad esempio, coprire le occhiaie, correggere le discromie e nascondere brufoletti e macchie.

Grazie ai tantissimi tutorial che spopolano su internet, anche le persone più negate possono apprendere i segreti per realizzare un trucco perfetto.

Naturalmente è sempre necessario preparare la pelle per fare il modo che il trucco duri tutto il giorno e adottare una beauty routine quotidiana adatta alle proprie esigenze.

I cosmetici che non devono mai mancare

Tra i prodotti che non devono assolutamente mancare nella nostra make-up collection c’è il fondotinta. Un cosmetico che aiuta ad uniformare il colore della pelle, donandole un aspetto più luminoso.

Anche il correttore è un prodotto indispensabile. Ha una formula più pigmentata del fondotinta e agisce in maniera mirata. Questo vuol dire che va applicato sulle zone da correggere (brufoli, macchie, occhiaie, rughette).

Naturalmente dobbiamo sceglierlo in base alle nostre esigenze. Ad esempio, un correttore dal colore aranciato è perfetto per coprire e bilanciare le occhiaie scure. Mentre quello verde è utilizzato per attenuare i rossori e nascondere le macchie.

Se pensi che il correttore serva solo a coprire occhiaie e imperfezioni non conosci questi modi alternativi di utilizzarlo

Ma chi pensa che il correttore abbia solo lo scopo di nascondere le discromie della pelle, sbaglia di grosso. Gli specialisti del make-up ci insegnano che questo prodotto può diventare molto versatile.

Lo sapevate che il correttore può prolungare la durata dell’ombretto?

Applicato sulla palpebra mobile, fungerà da primer. Il colore dell’ombretto sarà più brillante ed eviterà di finire nelle pieghe.

Se abbiamo un correttore più chiaro del nostro incarnato usiamolo per

illuminare alcune zone del viso. Ad esempio, possiamo applicarlo sull’arco di cupido, sotto e ai lati degli occhi e al centro della fronte. In questo modo daremo tridimensionalità al volto.

Se, invece, mescoliamo qualche goccia di correttore con una crema idratante, possiamo ottenere una sorta di BB Cream. Da utilizzare al posto del fondotinta se desideriamo una coprenza leggera. Si potrebbe usare questo stratagemma in estate o quando si hanno poche imperfezioni.

Labbra e occhi

Per esaltare il colore del nostro rossetto preferito, applichiamo un velo di correttore sulle labbra. In questo modo andremo ad annullare il loro colore naturale.

Il correttore ci aiuterà ad ottenere una stesura uniforme e aumenterà la durata del rossetto.

Realizzare una linea dritta con l’eyeliner non è sempre facile. Se ci accorgiamo di aver commesso qualche errore, il correttore potrà risolvere il problema. Proprio come una gomma da cancellare, correggerà eventuali sbavature.