Non solo aceto e bicarbonato, ecco una facile soluzione per rendere bianchissima la tazza del water

Quando si parla dell’igiene in casa, il primo locale a cui tutti pensiamo è indubbiamente il bagno. È infatti il luogo in cui esercitiamo i nostri bisogni, in cui ci dedichiamo alla nostra cura personale, oltre che quello in cui, spesso, riporre i vestiti da lavare. Di conseguenza è quello che necessita di più cure e di più attenzioni quando lo si pulisce. In particolare, ovviamente, il water e la tazza. Vediamo come renderla splendente con l’utilizzo di alcuni ingredienti naturali.

Detto in italiano vaso sanitario, poi trasformato nell’inglese water closet e ridotto semplicemente in water, stiamo parlando di uno dei sanitari indispensabili in ogni abitazione. Presente nella quasi totalità delle case italiane, è certamente un luogo da tutti frequentato. Grandi e piccoli, tutti, più di una volta al giorno, lo utilizzano, contribuendo a sporcarlo.

Prodotti industriali per pulirlo ne esistono a bizzeffe. Ognuno con la propria fragranza, i propri principi attivi e tutto quanto serve per farlo tornare al colore originario, il bianco smaltato.

Come far diventare bianca la tazza del water

Tuttavia, come sappiamo per tanti altri oggetti che abbiamo in casa, i rimedi della nonna hanno sempre quel qualcosa di diverso. Da sperimentare e provare per cercare quel quid in più che spesso non riscontriamo nei detersivi che troviamo al supermercato. Oltre al fatto che, spesso, questi sono corrosivi e, alla lunga, possono danneggiare le superfici.

Oggi proveremo a proporre una combinazione per rendere la tazza del water più bianca possibile, utilizzando ingredienti che tutti dovremmo avere in casa.

Aceto e bicarbonato sono due prodotti che spesso usiamo quando parliamo di rimedi della nonna. Utili non solo nel campo della pulizia, ma anche in quello della salute. Così come il limone, altro alimento essenziale per la pulizia. Non sono, però, gli unici.

Non solo aceto e bicarbonato, ecco la combinazione perfetta per pulire il water

L’acido citrico, per esempio, è un prodotto che viene spesso utilizzato per sciogliere il calcare. Non solo, trova molto spazio anche come detersivo per lavatrice. É una sostanza naturale che si trova in diversi alimenti, tra cui proprio il limone, ma anche nel vino e, in piccole quantità, perfino nel latte.

A contatto con l’acqua, quando è solido, esso si trasforma in soluzione acida capace, oltre che di attaccare il calcare, di igienizzare e scrostare. Per fare questo, poi, ne servono quantità davvero minime.

Ecco perché, potremmo utilizzarlo come sostanza base per produrre un gel capace di pulire a fondo la tazza del water. Possiamo prenderne una tazzina da caffè, aggiungere un paio di cucchiai di farina bianca, una manciata di sale grosso e due cucchiai di sapone liquido neutro per piatti. Amalgamare il tutto con dell’acqua calda e, volendo, possiamo anche aggiungere delle gocce di olio profumato per dare al gel la fragranza che più ci piace.

Una volta creata questa soluzione, andiamo ad applicarla su tutta la superficie della tazza, lasciando agire per circa un’ora. Quindi, tirare lo sciacquone e utilizzare lo scopino per togliere eventuali residui.

Dunque, non solo aceto e bicarbonato, ecco una facile soluzione fai da te per eliminare sporco, calcare e batteri dal nostro water. Se poi avessimo anche dei problemi di odori sgradevoli dentro le scarpe, sempre la nonna potrebbe darci alcuni consigli su come eliminarli.