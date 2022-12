Diciamo addio alla puzza di piedi nelle scarpe con alcuni semplici ed economici rimedi della nonna

Uno degli odori più sgradevoli e temuti. Il sudore e i batteri che si depositano nelle scarpe prescindono dall’accurato lavaggio dei piedi. Ovviamente, avere una buona igiene aiuta molto, ma non è sufficiente. Vediamo, allora, alcuni rimedi naturali che, se eseguiti con costanza, possono limitare di molto la puzza, fino a farla scomparire.

Tante volte si pensa che lasciarle qualche giorno all’aria aperta sia sufficiente. Purtroppo, non è così. I batteri che dimorano al loro intorno sono nemici difficili da sconfiggere. Non solo, ma possono sempre tornare, di conseguenza le operazioni che suggeriremo a breve necessitano di una costanza di esecuzione.

Eliminare la puzza di piedi con bicarbonato e aceto

Il bicarbonato è, da sempre, un grande alleato nelle pulizie di casa. Non fa eccezione la pulizia interna delle scarpe. Basta cospargere tutta la superficie con un paio di cucchiai abbondanti e lasciare agire per una decina di ore.

Passato questo tempo, eliminare la polvere bianca. I cattivi odori spariranno, catturati proprio dal bicarbonato che sconfiggerà i batteri. É ovviamente una procedura da ripetere piuttosto spesso, affinché abbia un’efficacia definitiva.

L’aceto non è da meno rispetto al bicarbonato. Anch’esso grande alleato delle massaie. Non è da utilizzare per le scarpe in pelle o in cuoio, perché potrebbe comprometterne la struttura. Per tutto il resto, invece, possiamo consigliarlo. Con uno spruzzino, andiamo a immettere all’interno una soluzione di acqua e aceto. Lasciamo agire, anche in questo caso, una decina di ore, asciugando poi con un panno in microfibra.

Diciamo addio alla puzza di piedi nelle scarpe con degli efficaci rimedi della nonna

I primi due, dunque, sono i metodi più classici. Non gli unici, però, perché possiamo utilizzarne anche altri.

Per esempio, potremmo sfruttare la scorza degli agrumi. Ottima per fare delle deliziose e delicate creme, essa può giovare anche alle nostre scarpe. Dopo che avremo mangiato arance, mandarini e mandaranci, potremmo mettere le bucce all’interno delle scarpe. Farle agire per una dozzina di ore, prima di rimuoverle. Un altro modo semplice, quindi, per riciclare anche le bucce di limone.

Un altro rimedio consigliato è quello del tè. Infatti, quello nero in particolare, sarebbe un antibatterico particolarmente valido. Dopo aver fatto la classica preparazione, togliamo la bustina dall’acqua, lasciamo raffreddare per qualche minuto prima di inserirla nelle scarpe. Lasciamo agire un paio d’ore, per poi asciugare bene con un panno in microfibra o avvalendoci di un phon.

Un ultimo rimedio che possiamo suggerire riguarda il freezer. Se dopo aver provato tutti quelli suggeriti non si fossero raggiunti i risultati sperati, potremmo mettere le scarpe nel congelatore. Depositandole in una busta di plastica e lasciandole all’interno per 24 ore. A quel punto, anche i batteri più resistenti non avrebbero scampo.

Diciamo addio alla puzza di piedi nelle scarpe grazie a degli efficaci rimedi della nonna, dunque, da utilizzare costantemente per tenere lontani i cattivi odori.